Miał być sukces narodowy, są zwolnienia grupowe. Co dalej z fabryką w Jaworznie?

Marzenia o budowie, produkcji i sprzedaży polskich samochodów elektrycznych marki Izera, nigdy nie zostaną zrealizowane. Obywatele liczący na to, że w przyszłości będą mogli podróżować elektrykami polskiej produkcji, już dawno przestali w to wierzyć i porzucili złudzenia, zanim jeszcze polski rząd zdecydował o likwidacji koncepcji o nazwie Izera, co nastąpiło pod koniec 2024 roku. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie chce jednak kompletnie zmarnować potencjału projektu rozwijanego od wielu lat, jak również tego, co udało się już zdziałać zarządzającej nim spółce ElectroMobility Poland S.A.

Grupowe zwolnienia w ElectroMobility Poland S.A.

Aby spółka EMP mogła dalej się rozwijać, jej zarząd zdecydował o zwolnieniu kilkudziesięciu pracowników, co w resorcie aktywów państwowych potwierdził Dziennik Gazeta Prawna. Informacje o redukcji 40 stanowisk zostały przekazane pracownikom w piątek 28 lutego przed południem. Proces zwolnień dotyczy wszystkich działów firmy - zarówno pracowników jak i współpracowników spółki.

Decyzja ta ma związek z modyfikacją sposobu realizacji projektu przez ElectroMobility Poland, a tym samym koniecznością dostosowania profilu stanowisk do przyszłych potrzeb. Wynika ona również z przedłużającego się procesu pozyskania finansowania, co powoduje konieczność optymalizacji struktury kosztów. Jest to dla nas decyzja bardzo trudna, ale w obecnej sytuacji konieczna

– czytamy w oświadczeniu spółki EMP opublikowanym przez DGP.

Klaster elektromobilności zamiast samochodów Izera

Dzięki spółce EMP, której od 2021 roku głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (90,8 proc. wszystkich akcji) udało się już m.in. uzyskać pozwolenie na budowę fabryki na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), a także pozyskać głównego partnera technologicznego, jakim jest właściciel Volvo, koncern Geely. Co ciekawe, mimo wycofania się z projektu tworzenia polskiej marki, Chińczycy nadal są zainteresowani współpracą w ramach tak zwanego "klastra elektromobilności", wspieranego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Fabryka w Jaworznie ma zostać zbudowana

Dziennik Gazeta Prawna zdołał ustalić, że bez zmian pozostaje przeznaczenie terenu inwestycyjnego na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. ElectroMobility Poland wciąż planuje budowę fabryki samochodów, w której miałyby powstawać auta przeznaczone na rynek europejski oraz centrum innowacji działające w obszarze nowej mobilności. Spółka pracuje nad modelem biznesowym oraz rozwojem struktury międzynarodowych i lokalnych partnerstw. Decyzje o finansowaniu nowej koncepcji mają zapaść w najbliższych miesiącach.