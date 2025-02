Tak wyglądała "podróż" kierowcy włoskiego SUV-a. Zachowywał się, jakby wpadł w szał

Czerwone Stelvio to naprawdę piękny samochód. To też jeden z moich ulubionych SUV-ów na rynku. Jednak każdy pojazd może stać narowisty, jeśli trafi w niewprawne ręce. Przekonał się o tym kierowca zarejestrowany w Australii, który zachowywał się, jakby grał Grand Theft Auto, a nie prowadził samochód w naszej rzeczywistości. Jego wyczyn sprawi, że oczy dosłownie wyjdą wam z orbit.

Rozbił kilka zaparkowanych aut, płot i "swoje" Stelvio

Na początku nagrania opublikowanego na profilu Tygodnik Białogardzianin w serwisie Facebook widać czerwoną Alfę Romeo Stelvio, która "zaklinowała się" między dwoma zaparkowanymi pojazdami. To sprawiło, że kierowca wrzucił wsteczny. Bieg R także mu jednak nie pomógł. Bo kierujący nadal nie potrafił wydostać się z chodnika. Dlatego uderzał w inne samochody, aż w końcu przejechał przez metalowy płot i złamał go w dwóch miejscach. W płocie zresztą wycieczka czerwonego Stelvio się zakończyła. Samochód bardzo mocno pokiereszowany wcześniejszymi wyczynami kierowcy, utknął na dobre.

Taką okoliczność postanowili wykorzystać przechodnie. Wyciągnęli mężczyznę zza kierownicy włoskiego SUV-a i obezwładnili do czasu przyjazdu policji. Czemu nie reagowali wcześniej? Chyba nikt się temu nie dziwi. Nie mieli żadnych szans z dwutonowym autem z szaleńcem za kierownicą.

Stelvio było kradzione. 25-latek nie miał nawet prawa jazdy...

Filmik robi wrażenie. Przyznajcie to. Prawda jest jednak taka, że on powraca po raz kolejny. Bo to wydarzenie miało miejsce pod koniec maja 2023 r. Doszło do niego w Sydney w Australii. Co tu właściwie się stało? Na taki rozwój przypadków nałożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze samochód był kradziony i poszukiwany przez policję. Ta wcześniej ścigała nawet mężczyznę. Jakimś cudem wymknął się patrolowi. Po drugie za kierownicą siedział 25-latek. Prawdopodobnie nie był pijany czy pod wpływem środków odurzających. Po trzecie kierowca... nie miał prawa jazdy. Nigdy go nie zdobył.

25-latek raczej na dłuższy czas został wyeliminowany z ruchu drogowego. Policjanci oskarżyli go bowiem o ucieczkę przed patrolem, niebezpieczną jazdę, kradzież pojazdu, posiadanie broni palnej bez zezwolenia, kierowanie bez prawa jazdy i uszkodzenie cudzego mienia. Uszkodzenie cudzego mienia będzie dość kosztownym zarzutem. Bo złodziej będzie musiał zapłacić za naprawę zaparkowanych pojazdów, znaku, płotu i Stelvio. Alfa została bardzo mocno poszkodowana w tym zdarzeniu.