Dostawczak wbił się w korek na S8. Jak myślicie, co kierowca robił podczas jazdy?

Filmik zamieszczony w tym materiale zaczyna się w sposób typowy. Droga ekspresowa S8 pomiędzy Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką. Trasa jest praktycznie pusta. W kadrze widać jeden samochód. W pewnym momencie pojazdy docierają jednak do zatoru drogowego. Ten wynika z wypadku. A wtedy... No właśnie, co?

Auta stanęły w korku na S8. Wjechał w nie biały dostawczak

Samochód rejestrujący zdarzenie i biały dostawczak widoczny w kadrze dojeżdżają do korka. O ile jednak autor filmiku hamuje, o tyle po kierującym dostawczakiem nie widać żadnej reakcji. Światła "stop" włączają się na ułamek sekundy przed uderzeniem w lawetę, która stoi na prawym pasie.

Zdarzenie wygląda poważnie. Dostawcze Iveco wlepia się w lawetę, a następnie przewraca na lewy bok. Na S8 w tym punkcie był jeden wypadek, a nagle zrobiły się z niego dwa wypadki. 31-letni kierujący białym dostawczakiem trafił do szpitala. Nie znamy dokładnie skali jego obrażeń. Jedno jest pewne. Jego samochód prawdopodobnie nadaje się do kasacji.

Czemu kierowca bez hamowania uderzył w lawetę?

W tym punkcie powstaje tak naprawdę tylko jedno pytanie. Czemu kierowca Iveco nie hamował? Przecież widoczność była idealna. A sytuacja na drodze nie za specjalnie dynamiczna. Samochody stały w korku. Dostawczak po prostu w nie wjechał.

Nietrudno odnieść wrażenie, że kierowca nie hamował do ostatniej chwili, bo... zapatrzył się w telefon. Nie spodziewał się korka na drodze dwujezdniowej. I to go zgubiło. Gdyby się nie zagapił, do żadnego zdarzenia by nie doszło.

Telefon za kierownicą stanowi zagrożenie. Czasami śmiertelne

Sytuacja jest o tyle szokująca, że wypadek wyglądał naprawdę groźnie. Gdyby dostawczak z pełną siłą wjechał nie w lawetę, a małego miejskiego hatchbacka z dziećmi siedzącymi na tylnej kanapie, bilans zdarzenia mógłby się okazać dużo bardziej tragiczny.

Poza tym filmik pokazuje jeszcze jedno. Używanie telefonu za kierownicą nie jest bezpieczne nigdy. Ani w mieście, ani na pustej drodze poza miastem. Bo na ekspresówce przy prędkości 120 km/h, pojazd każdej sekundy pokonuje 33 metry. Gdy kierowca patrzy w ekran telefonu, totalnie nie wie, co się dzieje na drodze na tym dystansie. Patrzenie w smartfona przez 5 sekund sprawia, że dystans wydłuża się już do 165 metrów. To tak, jakby kierowca zasnął podczas jazdy.