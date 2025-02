Najnowocześniejsza zajezdnia w Polsce. Jest pierwszy film z jej wnętrza

Zajezdnia Annopol mieszcząca się pod charakterystycznym adresem ul. Warszawskich Tramwajarzy 5, zajmuje obszar blisko 12 hektarów i jest obiektem ekologicznym. Poza pompami ciepła i panelami słonecznymi, w specjalnych zbiornikach jest gromadzona deszczówka, która zostaje wykorzystana do celów gospodarczych – spłukiwania toalet, mycia pojazdów oraz podlewania zieleni. Budowa obiektu została doinwestowana ze środków unijnych. Inwestycja powstała w ramach projektu "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą – Faza II". Łączna wartość dofinansowania na wszystkie zadania w ramach tego projektu wynosi 900 mln zł.

Zajezdnia Annopol pomieści 152 tramwaje

Jak informują Tramwaje Warszawskie, na Annopolu wybudowano 16 kilometrów toru pojedynczego oraz ułożono 100 zwrotnic. W tym miejscu tramwaje będą serwisowane, naprawiane, malowane i myte. Zajezdnia zajmuje łącznie 14 budynków i częściowo jest zasilana z odnawialnych źródeł energii. Powierzchnia garażowa jest wstanie pomieścić 152 tramwaje o długości 33 metrów. Finalnie w zajezdni będzie pracować 430 osób, a już teraz zatrudnionych jest tam 190 pracowników.

Rozruch zajezdni zakończy się w I kwartale 2025 r.

Obecnie trwa stopniowy rozruch zakładu oraz przeprowadzane są szkolenia pracowników. Według założeń rozruch obiektu ma zakończyć w I kwartale 2025 r. Pierwsze tramwaje wyjechały z tej zajezdni pod koniec października 2024 r. (w dniu otwarcia nowej trasy tramwajowej do Wilanowa). Połączenie z Wilanowem to najdłuższa trasa tramwajowa, jaką Warszawa uruchomiła od lat 50. ubiegłego wieku. Obecnie do obiektu przypisanych jest 38 brygad – przede wszystkim obsługujących pobliskie linie tramwajowe (1, 3, 4 i 25).