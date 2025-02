Zmiana cen paliw. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG na początku lutego. Prognoza Reflex

Zmiana cen paliw. Ruch na rynku naftowym

Drugi tydzień z rzędu na rynku ropy naftowej zakończył się spadkami. "W piątek rano ceny marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 76 USD/bbl, a w skali tygodnia ropa Brent potaniała około 2 USD/bbl" - informują analitycy firmy Reflex. Okazuje się jednak, że ceny ropy w tym tygodniu mogą zauważalnie podskoczyć. Wszystko w związku z decyzją prezydenta Donalda Trumpa o nałożeniu 25 proc. ceł na import produktów z Kanady i Meksyku, w tym ropy naftowej. Warto zaznaczyć, że Kanada jest głównym dostawcą ropy naftowej do USA - w 2024 roku kanadyjska ropa odpowiadała za ok. 60 proc. całego importu ropy do USA (ok. 3,8 mln bbl/d; dane amerykańskiej agencji EIA). W przypadku Meksyku jest to ok. 7 proc.

Oczywiście wzrost notowań ropy w USA będzie miał wpływ także na kurs surowca na pozostałych rynkach. Co więcej, Trump nadal naciska na państwa zrzeszone w OPEC, by zwiększył produkcję i obniżyły ceny ropy, co ma pomóc wywrzeć wpływ na Rosję i dać Stanom Zjednoczonym lepszą pozycję w potencjalnych rozmowach pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie. Prawdopodobnie jednak władze zdecydują się pozostać przy dotychczasowych poziomach wydobycia i raczej niechętnie będą ingerowały w cenniki.

Nowe ceny paliw od poniedziałku. Jedynie niewielkie spadki

Mimo zawirowań, w ciągu tygodnia hurtowe ceny benzyny bezołowiowej 95 spadły o 55 zł/1000 l, natomiast olej napędowy potaniał o 135 zł/1000l. Wnioskując po tak optymistycznych dla kierowców wynikach, można było się spodziewać niższych cen również na stacjach paliw. Okazuje się jednak, że średnie ceny paliw spadły w zeszłym tygodniu średnio o jedynie 3 gr/l. Jak wskazują eksperci firmy Reflex, brak wyraźnych obniżek wynika głównie z niskiego poziomu marży detalicznej.

Analitycy przewidują jednak, że jeżeli ceny hurtowe utrzymają spadkowy trend, wkrótce będzie miało to istotny wpływ na wysokość cen na stacjach. W zeszłym tygodniu benzyna bezołowiowa 95 wyceniona była na średnio 6,22 zł/l (spadek o 2 gr/l), bezołowiowa 98 na 6,96 zł/l (-1 gr/l), a olej napędowy 6,37 zł/l (-3 gr/l). Zmiany ominęły jednak LPG. Za litr autogazu płaciliśmy średnio 3,27 zł/l. W tym tygodniu eksperci przewidują kolejne delikatne spadki cen.

Prognozowane ceny detaliczne (3–9 lutego 2025 r.):