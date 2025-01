Idzie wiosna, a z nią kolejne trudności na drogach. Na te uważaj w szczególności

Wiosna to jedyna pora roku, która może nas narazić na prawie wszystkie warunki pogodowe tego samego dnia. Tak więc, żegnając się z zaśnieżonymi drogami i nieoczekiwanym oblodzeniem, witamy się z dziurami i niespodziewanymi wiosennymi deszczami. Wbrew temu, co sądzicie wiosna potrafi być naprawdę niebezpieczna jeśli chodzi o jazdę.

REKLAMA

Nie pozbywaj się jeszcze opon zimowych

Wiosenne temperatury mogą być nieco nieprzewidywalne i zmieniać się z tygodnia na tydzień. Zaleca się, aby opony zimowe pozostały w pojeździe do momentu, gdy temperatura na stałe osiągnie 7°C lub więcej. Mechanicy radzą, aby jeździć na oponach zimowych do końca marca, a nawet do połowy kwietnia. Nie spiesz się ze zmianą.

serwis i wymiana opon (zdj.ilustracyjne) fot. Łukasz Krajewski / Agencja Wyborcza.pl

Uważaj na pojawiających się przechodniów oraz na pojazdy jednośladowe

Podczas jazdy należy zwracać uwagę na pieszych, zwłaszcza w ciepłe dni. Obszary mieszkalne, handlowe i rekreacyjne będą miały więcej pieszych, dlatego szczególnie ważne jest, aby zwracać uwagę na tych, którzy chodzą. Wiosną wzrasta również popularność pojazdów dwukołowych, dlatego należy zwracać uwagę na motocykle i rowery. Rowerzyści mają takie same prawa jak inne pojazdy na większości dróg. W szczególności należy uważać na motocykle i rowery na skrzyżowaniach i w martwym polu podczas skręcania, wymijania lub łączenia.

motocykl KTM Fot. Rudi Schedl

Uważaj na zwierzęta, które licznie pojawiają się podczas wiosny i cieplejszych dni

Jelenie, niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta stają się bardziej liczne na wiosnę, ponieważ cieplejsza pogoda wyprowadza zwierzęta ze stanu hibernacji. Uważaj na dzikie zwierzęta na drodze i zwolnij, abyś mógł bezpiecznie zatrzymać się, jeśli zwierzęta nagle pojawią się na drodze. Uważaj na nie nie tylko w nocy, ale również w godzinach porannych.