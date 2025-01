Kierowcy się nie wykręcą. Obowiązkowa naklejka pomoże w przestrzeganiu prędkości

Bez wątpienia 2025 zapowiada się dla kierowców rokiem wielu zmian. Pod lupę są wzięci zarówno ci doświadczeni, jak i ci którzy swoje prawo jazdy dopiero co odebrali lub odbiorą już niebawem. Ostrzejsze kary za przekraczanie dopuszczalnych limitów prędkości, nowy rodzaj limitu alkoholu we krwi, a nawet zmniejszenie dolnej granicy wieku umożliwiającej otrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdów. To jednak wciąż nie wszystko.

Nowa granica wieku uzyskania prawa jazdy

Teraz, aby móc uzyskać prawo jazdy trzeba mieć skończone 18 lat. Od tego roku będzie to już możliwe po uzyskaniu 17. roku życia (dotyczy praw jazdy kategorii B). Jednakże taka osoba będzie musiała spełnić kilka warunków. Aby mogła prowadzić samochód, obok niej będzie musiał znajdować się pełnoletni opiekun, który będzie miał minimum 24 lata oraz będzie posiadał swoje prawo jazdy nie mniej niż 5 lat.

Świeżo upieczeni kierowcy będą poddani 2-letniemu okresowi próbnemu i znacznym ograniczeniom

Bez znaczenia na wiek kierowcy, każdy kto otrzyma swoje prawo jazdy będzie poddany 2-letniemu okresowi próbnemu. W tym czasie będzie obowiązywał zerowy limit alkoholu we krwi, do tej pory w polskich przepisach obowiązuje tylko jeden limit – 0,2 prom. W czasie wspomnianego okresu próbnego świeżo upieczonych kierowców będą także obowiązywały bardziej restrykcyjne limity prędkości. W obszarze zabudowanym – 50 km/h nawet jeśli znaki wskazują wyższą wartość, poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych – 100 km/h.

Jak policja będzie mogła rozpoznać kto kieruje samochodem?

Żeby możliwe było kontrolowanie przepisów policja oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego skorzysta z pomocy Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisem "Państwa członkowskie nakładają na początkujących kierowców obowiązek umieszczania przez cały okres próbny standardowej unijnej plakietki na tylnej szybie pojazdu. Nie później niż 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 21, w którym ustanawia wspólne specyfikacje wizualne dotyczące unijnej plakietki" - brzmi część projektu nowelizacji dyrektywy o prawach jazdy.