Ten budynek pełni ważną funkcję transportową. Jaką? Trudno się tego domyślić

Naukowcy z Łukasiewicza – Poznańskiego Instytutu Technologicznego naprawdę starają się sprawić, że życie w miastach będzie lepiej zorganizowane i bardziej ekologiczne. Niedawno pisaliśmy o wymyślonych przez nich ładowarkach do samochodów ukrytych pod ziemią. Teraz mają kolejny pomysł.

Mikrohub przeładunkowy już jest. Działa w Poznaniu

Pomysłem tym jest mikrohub przeładunkowy. Budynek wygląda trochę jak większa wersja garażu typu blaszak. W rzeczywistości służy do pracy kurierom. Bo to do niego, zamiast na pakę busa, trafiają paczki z centrum logistycznego. W mikrohubie są magazynowane i to z nich odbierają je kurierzy, którzy centralnych dzielnicach miasta rozwożą je przy pomocy roweru. Każdy z rowerów zabiera na raz nawet 45 paczek. A do tego pojazd daje możliwość pokonania nawet 20 km.

Co ciekawe, mikrohub przeładunkowy nie jest jedynie koncepcją zarysowaną przez Łukasiewicza. Mikro-magazyn działa od grudnia w Poznaniu. Pilotażowy projekt potrwa do wiosny. W tym czasie oceniona zostanie praktyczna przydatność tego typu obiektu i możliwość jego wdrażania na szerszą skalę. Choć nie tylko ta dane się liczą w tym projekcie.

Mikrohuby są przyszłością firm kurierskich w miastach?

O ile rowery cargo są już wykorzystywane przez firmy kurierskie, a przestrzenie przeładunkowe w różnej formie też zaczynają działać w polskich miastach, to wciąż nie mamy konkretnych danych, które potwierdzą, czy to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Realizowany pilotaż ma nam dostarczyć tych danych. Sprawdzimy, ile paczek dowiezie kurier na rowerze, w jakim czasie i jaka będzie emisyjność tych dostaw – tłumaczy Marta Cudziło, zastępca dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności w Łukasiewicz.

Pilotażowy program jest jednak prowadzony nie tylko w Polsce. Jak informuje sam Łukasiewicz, "mikrohuby działają w wielu miastach Europy, przyjmując rozmaite formy. Mogą być obsługiwane przez jedną lub kilka firm logistycznych. Mogą służyć tylko do przeładunku i przechowywania rowerów, bądź też być miejscem, z którego samemu odbiera się paczkę."

Kluczem w pracy kuriera XXI wieku jest zielona, ostatnia mila

Czemu Łukasiewicz skupił się na dowozie paczki "ostatniej mili"? Bo jak wskazują badania to najbardziej kosztowny i najmniej ekologiczny etap transportu towaru. Tym samym szczególnie dużo do zrobienia w kwestii emisyjności jest właśnie podczas jego optymalizowania.

GLS dąży do osiągnięcia zeroemisyjności do 2045 r. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie elektrycznych rowerów kurierskich. Obecnie po ulicach Polski kursuje 16 rowerów, które znakomicie sprawdzają się w zatłoczonych centrach miast oraz w Strefach Czystego Transportu – mówi Andrzej Wasielewski, Dyrektor ds. Operacji Krajowych i Infrastruktury w GLS Poland.

Podczas pilotażowego programu mikrohubu przeładunkowego i generalnie zielonego transportu ostatniej mili wykorzystywane są specjalne rowery. To rowery cargo. Ten, choć jest nieco większy od klasycznego jednośladu za sprawą skrzyni na przesyłki, nadal okazuje się bardziej "poręczny" i ekologiczny w mieście od furgonetki.