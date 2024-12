Nowy obowiązek wśród kierowców? Sporo ludzi właśnie na to czeka, ale nie każdy się ucieszy

Temat nowego obowiązku, który spoczywałby na pewnej grupie kierowców, rozgrzewa wielu z nas do czerwoności. Okazuje się, że planowane zmiany w przepisach, które mają na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa na drodze i zmniejszenia liczby wydatków mają szansę w końcu wejść w życie, ale kiedy? - jak zwykle nie wiadomo. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada wymijająco.

REKLAMA

Czy seniorzy stracą swoje prawa jazdy?

Komisja Europejska uważa, że kierowcy-seniorzy, a dokładnie ci, którzy ukończą 70. rok życia musieli by obowiązkowo stawiać się na badania lekarskie, w przeciwnym razie groziłaby im utrata prawa jazdy. Obowiązkowe badania miałyby odbywać się co 5 lat. Jeśli po badaniach lekarskich taki kierowca dostałby ocenę negatywną, wówczas ważność jego prawa jazdy nie zostałaby przedłużona. Temat ten regularnie jest poruszany na spotkaniach Komisji Europejskiej i miał już wejść w życie w 2024 roku, jednakże Posłowie Parlamentu Europejskiego nie byli zgodni, co do skrócenia ważności uprawnień - zdaniem niektórych mogłoby być to odebrane jako przejaw dyskryminacji.

Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do tematu seniorów-kierowców

W Polsce temat nie cichnie. Niedawno posłanka PO Małgorzata Gromadzka wystosowała pismo do Ministerstwa Infrastruktury. Jej zdaniem, niektóre osoby starsze, pomimo wieloletniego doświadczenia, posiadają ograniczenia zdrowotne oraz psychofizyczne, co może istotnie wpływać na zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Kobieta wskazuje, że z racji wielu, starsze osoby często borykają z się z problemami wzroku, słuchu, a także refleksu.

Wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców seniorów mogłoby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby wypadków – ocenia Gromadzka. – W niektórych krajach europejskich wprowadzono już regulacje nakazujące kierowcom powyżej określonego wieku poddawanie się regularnym badaniom zdrowotnym, aby ocenić ich zdolność do prowadzenia pojazdów. Badania te pozwalają na wcześniejsze wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

- zauważa Gromadzka.

Choć problem zauważa wiele osób, przedstawiciel Ministerstwa wskazał w odpowiedzi, że aktualne regulacje prawne w zakresie badań lekarskich są obecnie zgodne z przepisami Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.Urz.UE.L Nr 403, str. 18). "Obecnie nie są opracowywane w Ministerstwie Infrastruktury wytyczne lub regulacje prawne w zakresie częstotliwości przeprowadzania dodatkowych badań dla seniorów oraz zakresu sprawdzanych umiejętności" - wyjaśnił Lasek i dodał, że trzeba czekać aż w pełni zostaną zakończone prace nad powyższym tematem przez Parlament Europejski. Do tego momentu nie można wprowadzić w Polsce zmian w przepisach, by te nie okazały się sprzeczne z przepisami UE.

Temat jest jednak podejmowany tak często i zauważany przez coraz większą liczbę osób, że zmiany w przepisach są nieuniknione. Wielu wyczekuje i zastanawia się czy seniorzy zostaną objęci obowiązkowymi badaniami lekarskimi, nie wiadomo jeszcze kiedy, w jakiej częstotliwości i w jakim zakresie. Na tę chwilę trzeba czekać na ruch Komisji Europejskiej.