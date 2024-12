To koniec Izery. Ministerstwo Aktywów Państwowych likwiduje projekt i stawia na "klaster"

Rząd przypieczętował los Izery. Obywatele liczący na to, że w przyszłości będą mogli podróżować elektrykami polskiej produkcji, mogą już porzucić złudzenia - motoryzacyjna marka nigdy nie powstanie. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) nie chce jednak kompletnie zmarnować potencjału projektu, jak również tego, co udało się już zdziałać zarządzającej nim spółce ElectroMobility Poland S.A. (EMP).

Klaster elektromobilności zamiast polskich elektryków. Rząd Tuska ma plan

Dzięki spółce EMP, której od 2021 roku głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (90,8 proc. wszystkich akcji) udało się już m.in. uzyskać pozwolenie na budowę fabryki na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), a także pozyskać głównego partnera technologicznego, jakim jest właściciel Volvo, koncern Geely. Co ciekawe, mimo wycofania się z projektu tworzenia polskiej marki, Chińczycy nadal są zainteresowani współpracą w ramach "klastra elektromobilności", co (uwzględniając ostatnie wydarzenia na europejskiej scenie politycznej) nie powinno szczególnie dziwić.

Co jednak kryje się pod samym terminem? O to zapytała ministerstwo redakcja Interii. "Projekt klastra elektromobilności ma przyczynić się do stworzenia silnej podstawy dla rozwoju tego sektora w Polsce, dzięki międzynarodowym partnerstwom oraz współpracy z lokalnymi partnerami przemysłowymi" - tłumaczy MAP w odpowiedzi udzielonej portalowi. "Jego realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia czterech głównych celów gospodarczych, które zostały ustalone we współpracy z MAP. Są to: zapewnienie miejsc pracy, transfer technologii, lokalizacja łańcucha dostaw i obniżenie profilu ryzyka inwestycyjnego".

Jak dodaje MAP, projekt ma pozwolić na zbudowanie i rozwój wraz z chińskim partnerem marek pojazdów elektrycznych dedykowanych na rynek europejski, produkcję elektryków, budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także rozwój ekosystemu elektromobilności. Nie pada tutaj jednak nawet wzmianka o Izerze czy też "polskiej marce". Oznacza to, że najprawdopodobniej teren pod fabrykę w JOG zostanie przekazany Chińczykom, którzy produkować tam będą pojazdy Geely. Oczywiście wszystkie kwestie są jeszcze przedyskutowywane z chińskim partnerem. "Szczegóły dotyczące zakresu działalności klastra oraz zaangażowanych branż zostaną przedstawione po zakończeniu rozmów i ustaleniu ostatecznych warunków współpracy" - przekazało Interii Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Krajowy Plan Odbudowy. Ani słowa o polskiej marce motoryzacyjnej

Końca projektu Izera można było się dopatrywać także w samym Krajowym Planie Odbudowy, który miał być głównym i zarazem awaryjnym źródłem finansowania przedsięwzięcia w przypadku, w którym nie udałoby się znaleźć inwestorów dla tego przedsięwzięcia. Ani słowem nie pada w nim wzmianka o produkcji polskich elektryków, ani też rozwoju samej marki. W komponencie E poświęconemu zielonej, inteligentnej mobilności możemy wyczytać jedynie o "wzroście wykorzystania transportu przyjaznego środowisku" czy też o planie rozwoju "zeroemisyjnego i niskoemisyjnego transportu zbiorowego", nic o samych elektrykach, ani też ich produkcji.