W Kalifornii wyrosła dziwna konstrukcja. Ma ponad 50 metrów wysokości i zaskakujące zadanie do wykonania

Pierwszy satelita został wystrzelony w kosmos 4 października 1957 r. Od tego czasu wiele się zmieniło. Zmieniły się same satelity, ich funkcja i wygląd. Nie zmienił się jednak sposób ich dostarczania na orbitę. Nadal są wynoszone za pomocą rakiet. Jak informuje Spidersweb, kalifornijski start-up chce to jednak zmienić. Wymyślił właśnie SpinLaunch Orbital Launch System.

REKLAMA

Zobacz wideo 20-latek driftował pod sklepem. Zabawa zakończyła się mandatem w wysokości 5000 złotych i 10 punktami karnymi

W wielkiej turbinie na satelitę działają przeciążenia do rekordowych 10 000 g

Mówiąc w dużym uproszczeniu, konstrukcja jest czymś na kształt wyrzutni satelitów. Wirująca kapsuła wykorzystuje siłę odśrodkową do wyrzucenia ładunku z tak dużą siłą, aby dotarł on aż do kosmosu. Pomysł wydaje się szalony, prawda? Tyle że rzeczywiście może zadziałać.

Wysoka na 50 metrów konstrukcja wygląda jak stojąca na ziemi turbosprężarka. W okrągłym elemencie satelita będzie rozpędzany. W czasie ruchu obrotowego mogą na niego działać przeciążenia dochodzące do 10 000 g. Satelita zniesie je bez problemu. A gdy rozwinie właściwą prędkość w wirniku, zostanie wystrzelony za pomocą specjalnego komina wprost w kosmos.

SpinLaunch Orbital Launch System ma dokładnie 50,4 metra wysokości. Dla porównania nowojorska Statua Wolności ma 46 metrów wysokości. W wirniku satelita podlega obciążeniom dochodzącym do 10 000 g. Podczas startu rakiety osiągają one wartość 4 g.

4-krotnie mniej paliwa i 10-krotnie taniej. To brzmi jak rewolucja

Innowacyjny system wystrzeliwania satelitów jest napędzany elektrycznym akceleratorem. Nie ma konieczności stosowania specjalnej rakiety wynoszącej. To sprawia, że aż 4-krotnie redukowana jest ilość paliwa zużywanego do dostarczenia satelity na orbitę. Poza tym katapulty można użyć kilka raz dziennie, a do tego koszt pojedynczej procedury spada 10-krotnie.

Właśnie dlatego SpinLaunch Orbital Launch System może się stać prawdziwą rewolucją na rynku. Na rynku, który potrzebuje coraz większej ilości satelitów i który coraz większą ilość tych urządzeń będzie wysyłać w kosmos.

Czy wyrzutnia satelitów ma szansę sprawdzić się w praktyce?

W tym punkcie rodzi się jednak jeszcze jedno pytanie. Powyższe dane stanowią teorię. Jak SpinLaunch Orbital Launch System będzie działać w praktyce? Pierwsze testy potwierdziły, że delikatna elektronika satelitów "dzielnie" znosi większe przeciążenia. Nie mają one tak właściwie żadnego wpływu na aparaturę. To sprawia, że na amerykański wynalazek można patrzeć z ogromną dozą optymizmu. Bo on obniży koszty firm i sprawi, że rozwiązania oparte na systemach satelitarnych będą tańsze dla użytkowników.