Niewidzialny znak przed każdym skrzyżowaniem w Polsce. Kierowcy nie wiedzą o co chodzi

Czy może istnieć znak drogowy, którego w ogóle nie widać i nie jest postawiony przy żadnej drodze, a mimo to obowiązywać wszystkich kierowców? Choć może się to dla niektórych wydawać niemożliwe, to w rzeczywistości tak właśnie jest. Znak B-34 jest przed każdym skrzyżowaniem w Polsce i choć nie widać go gołym okiem, jego nieprzestrzeganie może skończyć się surowym mandatem.

Niewidzialny znak, który stoi przed każdym skrzyżowaniem w Polsce

Jeśli jedziesz po drodze miejskiej, ale w międzyczasie na drodze pojawia się znak umożliwiający jazdę do 70 km/h, to właściwie kiedy powinieneś zwolnić? Czy dopiero w momencie, kiedy zauważysz znak informujący o tym, że jest "koniec ograniczenia prędkości"? Wydaje się to logiczne, ale jednak nie zawsze tak jest.

Zgodnie z przepisami, które obowiązują wszystkich kierowców, ograniczenie prędkości, które wyraża się znakiem B-33, odwołuje jedynie tablica B-34, ale nie tylko, ponieważ taką samą moc ma skrzyżowanie. Oprócz tego, że kasuje tablice B-33, ma również inne moce, odwołuje także:

zakaz wyprzedzania,

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe,

zakaz używania sygnałów dźwiękowych,

zakaz postoju,

zakaz postoju w dni parzyste,

zakaz postoju w dni nieparzyste, zakaz zatrzymywania się.

Nieznajomość przepisów drogowych nikogo nie zwalnia z ich przestrzegania. Jeśli nie dostosujesz się na zdjęcie ograniczenia prędkości mijając skrzyżowanie ryzykujesz mandatem. Jego wysokość zależy od tego o ile kilometrów przekroczysz dozwoloną prędkość:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 pkt karny.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 pkt karne.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 pkt karne.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 pkt karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 pkt karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (recydywa 1600 zł) i 9 pkt karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa 2000 zł) i 11 pkt karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (recydywa 3000 zł) i 13 pkt karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (recydywa 4000 zł) i 14 pkt karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (recydywa 5000 zł) i 15 pkt karnych.

Istnieją dwa przypadki, w których powyższy przepis nie obowiązuje

Jeśli ograniczenie prędkości jest wyrażone znakiem umieszczonym na białym, kwadratowym tle. Za znakiem B-43 pojawia się w strefie ograniczonej prędkości. Tę tablicę odwołuje jedynie oznaczenie B-44. Ta sama zasada działa, wówczas gdy dotyczy to tablicy D-40 oznaczającej strefę zamieszkania. Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której połączenie dróg nie jest skrzyżowaniem w świetle przepisów drogowych.