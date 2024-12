Pierwszy producent elektryków, który daje dożywotnią gwarancję na baterię. Pod jednym warunkiem

Standardowa gwarancja na samochód to 2 lata. Czasami producenci wydłużają ją na 3, 5, a nawet 7 lat. Czasami także jest to usługa płatna. Kierowca może dopłacić za wydłużenie ochrony producenckiej. Mahindra postanowiła jednak rozbić bank. I zacznie dawać gwarancję na... całe życie pojazdu. A właściwie nie tyle życie pojazdu, co raczej baterii trakcyjnej w aucie elektrycznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Sekundy od tragedii. Auto pędziło wprost na dziecko

Auto ma 20 lat? Mahindra wymieni baterię na gwarancji

Dożywotnia gwarancja na akumulator pojazdu BEV Mahindry jest bez wątpienia postępowa. Nie wynika jednak z samodzielnej inicjatywy indyjskiego producenta. Samochody elektryczne tej firmy są bowiem wyposażane w akumulatory Blade LFP od firmy BYD. I to pewnie BYD jest tu gwarantem trwałości.

Poza tym dożywotnia gwarancja ma jedno ograniczenie. Pojazd nie może zmienić właściciela. Musi się znajdować w jednych rękach od początku do końca. Co ważne, dla obowiązywania gwarancji nie ma znaczenia fakt czy pojazd jest własnością osoby prywatnej, czy firmy. Jeżeli chodzi o samą ochronę, obejmuje ona zużycie zasobnika energii. Awaria będzie skutkowała wymianą go na nowy. Producent raczej nie przewiduje możliwości naprawy poszczególnych ogniw. To kasuje zatem wszelkie obawy przed zakupem elektryka i szybką usterką drogiego akumulatora.

Sprzedaż Mahindry z dożywotnią gwarancją na baterię. Co wtedy?

Co w sytuacji, w której pierwszy właściciel Mahindry postanowi sprzedać auto? Ono nie musi automatycznie tracić gwarancję. W takim przypadku przechodzi jednak w standardowy tryb ochrony. To oznacza 10 lat lub limit na poziomie 200 tys. km. Przez taki czas producent cały czas odpowiada za akumulator.

Gwarancja Mahindry jest zatem rewolucją? W pewnym sensie tak. Bo warto zdawać sobie sprawę z jednego ograniczenia. To dotyczy samego gwaranta. Bo gwarancja na baterię w samochodzie Mahindry będzie obowiązywała dożywotnio lub przez czas istnienia firmy. Oczywiście w przypadku indyjskiej firmy można spać spokojnie. To jeden z największych producentów na świecie i hegemon w Indiach. Upadek raczej mu zatem nie grozi.

Mahindra ma nowego elektryka z baterią BYD i platformą VW

Rewolucyjna koncepcja gwarancji na baterie w samochodzie elektrycznym po raz pierwszy zostanie prawdopodobnie zaoferowana w nowych modelach Mahindry. Mowa o BE 6e i XEV 6e. Samochody te są wyposażone w baterie trakcyjne BYD. Poza tym pojazdy w zakresie elementów architektury podwozia są zbieżne z Volkswagenem ID.4, a silniki elektryczne dostarczyło Valeo.