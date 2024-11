Gadżet za 50 zł, a może zmniejszyć zużycie paliwa zimą. Zmieści się w schowku samochodowym

Amerykański The Sun donosi, że kierowcy mogą tej zimy zaoszczędzić na paliwie i wystarczy do tego jedno, niedrogie urządzenie. Brzmi, jak jakaś abstrakcja? No cóż w końcu w Stanach Zjednoczonych wszystko jest możliwe. Tymczasem ich trik jest prosty do wykonania i może faktycznie warto sprawdzić jego użyteczność.

Jeden gadżet może pomóc w mniejszym zużyciu paliwa?

Eksperci od motoryzacji ze Stanów Zjednoczonych to istna skarbnica wiedzy. Ostatnio jeden z nich — Ron Krauch podzielił się ze światem wskazówkami dotyczącymi zmniejszenia kosztów utrzymania pojazdu oraz zapobieganiu wypadków na drogach zimą. Triki te poznał podczas wieloletniej pracy w branży motoryzacyjnej.

Krauch wyznał, że kontrolowanie poziomu ciśnienia w oponach ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza zimą. Wtedy może ono spadać, co z kolei czasem prowadzi do większego zużycia paliwa. Jak zaznaczył, niedopompowane opony zmniejszają efektywność paliwową, szybciej się zużywają, a nawet prowadzą do całkowitego zniszczenia. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie poziomu ich ciśnienia.

Jak regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach zimą?

Okazuje się, że w sprzedaży są przeznaczone do tego urządzenia. Co więcej, kosztują niewiele i zajmują też mało miejsca. Są to tzw. mierniki ciśnienia. Ich ceny wahają się, ale często oscylują w okolicach 50 zł. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom, bez problemu zmieszczą się nawet w schowku samochodowym.

Ceny mierników do mierzenia ciśnienia w oponach

Warto zaznaczyć, że ciśnienie w oponach da się sprawdzić również na stacji paliw. Tam znajdują się kompresory. Ich działanie jest bardzo proste. Wystarczy podjechać na stanowisko, włożyć dyszę kompresora do zaworu przy kole i sprawdzamy wynik. Jeśli otrzymana wartość jest zbyt niska, należy nacisnąć znajdujący się przy kompresorze przycisk i poczekać aż powietrza będzie odpowiednio dużo.

Jeśli chodzi o prawidłowy zakres ciśnienia w oponach, to powinien on wynosić 2,1-2,4 bara w przednich oraz 2,0-2,9 bara w tylnych kołach. Informacja o dokładnych liczbach zazwyczaj jest podana na etykiecie, znajdującej się przy drzwiach, na klapce do wlewu paliwa lub w instrukcji pojazdu.