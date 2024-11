Koniec wypadków drogowych? Platforma wykorzystującą AI od Toyoty ma to umożliwić

Współpraca pomiędzy Toyotą i NTT rozpoczęła się jeszcze w 2017 roku od rozwoju technologii i usług łączności w samochodach. Trzy lata później relacje stały się jeszcze bliższe - współpracę rozszerzono o rozwiązania dla inteligentnych miast. Teraz obie spółki wchodzą w świat sztucznej inteligencji. Cel, jaki im przyświeca, jest rozprawienie się z problemem wypadków drogowych.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wspólna inicjatywa Toyoty i NTT. Koniec z wypadkami?

Jak informuje Toyota, prace rozpoczną się w 2025 roku, a od 2028 roku rozpocznie się budowa infrastruktury, implementacja rozwiązań i rozszerzenie grona partnerów. Jak wynika ze wstępnych szacunków, do 2030 roku, gdy rozpocznie się szerokie upowszechnianie rozwiązań, obie firmy zainwestują w rozwój projektu 500 miliardów jenów, co w przeliczeniu daję kwotę ponad 13,1 mld zł.

Toyota cały czas pracuje nad systemami bezpieczeństwa i wsparcia, które wykrywają coraz większą liczbę potencjalnych zagrożeń i wspomagają kierowców w sytuacjach awaryjnych. Żeby osiągnąć zerową liczbę wypadków, konieczny jest kolejny krok, którym jest przyjęcie szerszego podejścia opartego na współpracy, łączącej ludzi, pojazdy oraz infrastrukturę. Równocześnie rozwijane będą systemy wspomagania jazdy z technologiami opartymi na danych oraz technologii jazdy autonomicznej

- przekazują przedstawiciele japońskiego giganta. Aby to osiągnąć, Toyota opracuje pojazdy definiowane programowo (Software Defined Vehicles, SDV), stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. System operacyjny Arene oraz elektroniczne platformy zostaną przeprogramowane pod kątem jeszcze lepszej wymiany danych i wykorzystania AI.

Wraz z rozwojem pojazdów SDV coraz większego znaczenia nabierze rozbudowa zaawansowanej technologicznie infrastruktury, która pomoże na bieżąco gromadzić i przetwarzać ogromne ilości informacji oraz scenariuszy, by poprawić skuteczność działania całego ekosystemu. Pozwoli to zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w tym np. zapobiegać wypadkom przy złej widoczności na skrzyżowaniach miejskich, umożliwi płynne włączanie się do ruchu na autostradach czy rozwiąże wiele problemów z mobilnością na terenach podmiejskich.

Mobilna platforma AI od Toyoty

W ramach współpracy NTT opracuje rozwiązania telekomunikacyjne, a wspólnie z Toyotą zbuduje mobilną platformę AI, która będzie składać się z kilku kluczowych elementów. Bardzo ważna będzie rozbudowa centr danych oraz zwiększenie ich mocy obliczeniowej. Inteligentna infrastruktura komunikacyjna dostosuje się do różnych środowisk i warunków ruchu na obszarach miejskich, wiejskich i przedmieściach, a także zapewni niskie opóźnienie w przekazywaniu dużych wolumenów danych.

Toyota Motor Corporation i NTT pracują nad mobilną platformą AI, by wyeliminować wypadki drogowe Fot. Toyota

Z kolei infrastruktura AI będzie na bieżąco analizować dane, by wyeliminować wypadki drogowe, umożliwi wprowadzenie zaawansowanych systemów jazdy autonomicznej i asystentów AI, a także przyczyni się do obniżenia zużycia energii oraz zwiększenia wydajności w logistyce. Toyota spodziewa się, że z platformy będzie korzystać szerokie grono partnerów przemysłowych, rządowych i akademickich, którym zależy, by raz na zawsze rozprawić się z problemem wypadków drogowych.