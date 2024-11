Jaka jest tolerancja niemieckich fotoradarów? Zagadka rozwiązana: chodzi o cyfrę trzy

Urządzenia pomiarowe ustawiane przy drogach muszą mieć tolerancję błędu. Błąd może wynikać zarówno z zakłóceń działających na fotoradar, jak i np. stopnia przekłamania wskazań samochodowego licznika. Przepisy w tym zakresie pojawiają się zatem w całej Europie. Tyle że w tym przypadku nie obowiązuje unifikacja.

W Polsce margines tolerancji działa tylko do 10 km/h za dużo

W Polsce sprawa jest jasna. Funkcjonuje bowiem art. 129h ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wyraźnie mówi o tym, że "Minister właściwy do spraw transportu określi sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h". W skrócie fotoradary CANARD wystawiają mandaty dopiero w przypadku, w którym auto jedzie co najmniej 11 km/h za szybko. Mniejsze przekroczenia są kasowane.

Tolerancja niemieckich fotoradarów to trzy. 3 km/h lub 3 proc.

Polski system jest prosty, ale... niesprawiedliwy. Bo wyraźnie wskazuje na to, że błąd pomiarowy może dotyczyć tylko tych, którzy jadą wolno. Nie odnosi się do reszty kierujących. Niemcy poszli całkowicie innym tropem. Oni postanowili bowiem skomplikować nieco pomiary. Zamiast jednej wartości stworzyli... wzór! Jak podaje Polski Obserwator, do prędkości na poziomie 100 km/h od wyniku zarejestrowanego przez fotoradar odejmuje się 3 km/h. Od każdej prędkości. A więc zarówno przy przekroczeniu o 10 km/h, jak i 50 km/h.

Jeszcze trudniejsze staje się wyliczenie błędu pomiarowego przy prędkości wyższej. Bo powyżej 100 km/h stanowi on 3 proc. zmierzonej szybkości. Jeżeli zatem auto jechało 140 km/h, błąd pomiarowy wynosi 4,2 km/h. Taka wartość jest odejmowana od odczytu i dopiero na postawie tak wskazanego wyniku oceniana jest skala wykroczenia.

Niemieccy policjanci mogą też kontrolować prędkość... "na oko"!

Powyższy wzór nie jest jedynym stosowanym przez Niemców. Dotyczy wyłącznie stacjonarnych urządzeń pomiarowych. Inny staje się aktualny w przypadku aut policyjnych wyposażonych w wideorejestrator. W tym przypadku progi nieco przesuwają się, bo:

do prędkości 100 km/h margines błędu wynosi 5 km/h,

powyżej 100 km/h margines błędu to 5 proc. wartości pomiaru.

Ciekawostka w tym punkcie jest taka, że policjanci jadący radiowozem, do oceny prędkości innego pojazdu wcale nie potrzebują aparatury. W sytuacji, w której auto nie jest wyposażone w rejestrator ProViDa, mogą ocenić skalę przekroczenia prędkości na przysłowiowe oko. Przepisy zobowiązują ich do utrzymania stałej odległości od poprzedzającego pojazdu i skontrolowania szybkości jazdy na odcinku o długości od 400 do 500 m. Choć przy pomiarze "na oko" obowiązuje spory margines tolerancji. Tu wartość błędu pomiarowego to aż 20 proc.