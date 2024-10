Grupa Unimot kontynuuje swoją promocyjną akcję. W zeszłym tygodniu z możliwości taniego tankowania mogli skorzystać kierowcy z Krakowa. Tym razem wybór padł na Poznań. "Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zorganizować promocję dla mieszkańców Poznania. Nasza poprzednia akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, co utwierdza nas w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy. Chcemy, aby korzystanie z naszych usług było jeszcze prostsze, dlatego zachęcamy do rejestracji w aplikacji AVIA GO" – stwierdza Karolina Sikorska, dyrektor ds. marketingu w Grupie Unimot.

Tanie tankowanie na stacjach AVIA. Jakie trzeba spełnić wymogi?

Promocja będzie obowiązała jedynie 31 października w godzinach od 16:00 do 18:00. Wtedy też kierowcy posiadający aplikację AVIA GO będą mogli zatankować swoje samochody benzyną lub olejem napędowym w cenie 4,99 zł/l. Obowiązuje jednak limit wynoszący 50 l. Promocja będzie obowiązywała na trzech stacjach, a dokładnie:

ul. Grunwaldzka 104,

ul. Księcia Mieszka I 40,

ul. Juraszów 22,

Przed wyruszeniem na stacje warto uwzględnić potencjalne korki podczas popołudniowego, przedweekendowego szczytu, a także kolejki przy samych dystrybutorach.

Ceny paliw w Polsce nie rozpieszczają

Wielu poznańskich kierowców chętnie skorzysta z oferty sieci, zwłaszcza że ceny paliw po okresie dynamicznych spadków ustabilizowały się na poziomie ok. 6 zł/l. W minionym tygodniu benzyna bezołowiowa 95 wyceniona była na ok. 5,99 zł/l. W przypadku oleju napędowego średnia cena oscylowała przy poziomie 6,05 zł/l. Pozostałe paliwa, a więc LPG oraz "dziewięćdziesiątka piątka" również zaliczyły podwyżkę cen. Za litr autogazu płaciliśmy średnio 2,99 zł/l, a za litr Pb98 - 6,74 zł.