Na Śląsku powstanie wyjątkowa fabryka. Budowa pochłonie ponad osiem miliardów złotych

Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli zespołu instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Inwestuje w innowacje i rozwój przedsiębiorstw, a także wspiera ekspansję polskich firm na zagraniczne rynki. To właśnie ona stoi za pomysłem zbudowania na Śląsku nowej fabryki produkującej wodór.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa polska fabryka wodoru. Obiekt za ponad 8 mld złotych powstanie na Śląsku

ARP stworzy produkcyjny ośrodek w ramach spółki joint venture założonej wraz z zewnętrznymi partnerami. Prezes agencji Michał Dąbrowski w wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej nie zdradził jednak, o jakich firmach mowa. Dodał jedynie, że jednym z partnerów jest spółka technologiczna. Budowa obiektu ma pochłonąć ok. 1,5-2 mld euro. Agencja zamierza już w przyszłym roku zainwestować w rozwój projektu 600 mln zł. Część ze środków potrzebnych na sfinansowaniu przedsięwzięcia ma pochodzić także z Europejskiego Banku Wodorowego.

Wytwarzany w zakładzie wodór ma być wykorzystywany na potrzeby nie tylko przemysłu, ale także transportu, zwłaszcza komunikacji zbiorowej. "Myślę, że będzie to coś, co zmieni optykę, jeśli chodzi o gospodarkę Polski w przestrzeni transportu, ekologii – stwierdził Michał Dąbrowski. "Chcemy wybudować fabrykę wodoru, bo to będzie "game changer" dla całego regionu. Chcemy być w tym pierwsi, mamy ustalone kroki milowe. Inicjatorem tego projektu jest pani minister Czarnecka. Będziemy go prawdopodobnie alokowali na Śląsku – dodał prezes ARP.

Polski sektor wodorowy w powijakach. Ma szansę na szybki rozwój

Należy dodać, że polski sektor wodorowy rozwija się dość powoli, jednak ma duży potencjał. Jak informuje portal gramwzielone.pl jeszcze w tym roku na terenie Energetycznego Klastra Oławskiego w Gaju Oławskim (okolice Wrocławia) uruchomiona została pierwsza komercyjna instalacja do produkcji zielonego wodoru. Pierwszym z jego odbiorców ma być operator komunikacji miejskiej z Wałbrzycha. Także największa polska prywatna spółka z sektora energetycznego, Polenergia, poinformowała niedawno, że będzie dostarczać wodór na potrzeby floty rzeszowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Rzeszów.

W rozwoju wodorowego przemysłu w Polsce z pewnością pomoże przyjęty właśnie projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. "Ustawa wodorowa" wprowadzi stosowne zasady dotyczące m.in. przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru, a także ureguluje kwestie tworzenia w przyszłości infrastruktury produkcyjnej. Teraz jednak dokument musi przejść jeszcze cały proces legislacyjny.