To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Ceny benzyny, ON i LPG ostro w górę

Paliwa na polskich stacjach taniały już od początku tegorocznych wakacji. Wielu kierowców ze zadziwieniem patrzyło na coraz niższe liczby na pylonach, spodziewając się, że wkrótce spadkowy trend wyhamuje, a paliwa ponownie podrożeją. Niestety, po ponad dwumiesięcznej "sielance", nadszedł czas podwyżek.

Olej napędowy oraz benzyna na rynku hurtowym wyraźnie podrożały. Zgodnie z danymi portalu e-petrol.pl w ciągu ostatniego tygodnia cena ON podskoczyła z poziomu ok. 4595 zł/m3 (notowanie z 1 października) do kwoty 4894 zł/m3 (stan na 8 października). W przypadku benzyny skok był równie wyraźny, chociaż nie tak gwałtowny. 1 października średnia cena "dziewięćdziesiątki piątki" w rafineriach wynosiła ok. 4476 zł, by już 8 października podskoczyć do poziomu ok. 4675 zł. Rzecz jasna, podwyżki w hurcie przełożyły się na wyższe ceny na stacjach paliw.

Ceny paliw na polskich stacjach. Będzie drożej

Jak wskazują analitycy portalu e-petrol.pl średnia ogólnopolska cena oleju napędowego wzrosła aż o 6 groszy do poziomu 5,99 zł/l. Cena benzyny jest wyższa o 4 grosze i wynosi 5,93 zł/l. "Również użytkownicy aut z instalacją gazową muszą za litr paliwa zapłacić o 6 groszy więcej niż na początku miesiąca - aktualnie litr LPG kosztuje przeciętnie 2,91 zł/l" - dodają eksperci portalu. Są to zatem ostatnie dni, w których zmotoryzowani będą mogli zatankować paliwo w niższych cenach.

Na ten moment najmniej za paliwo płacą kierowcy z województwa pomorskiego, gdzie litr Pb95 wyceniony jest średnio na 5,82 zł, oraz w województwie lubuskim, w którym ON kosztuje 5,90 zł/l. Najtańsze LPG jest natomiast w województwie łódzkim - litr autogazu jest tam wyceniony na ok. 2,85 zł. "Na przeciwległym biegunie cenowych znajdują się Kujawsko-Pomorskie z ceną 6,07 zł za litr benzyny 95-tki, Podlasie z ceną 6,09 za litr oleju napędowego i Opolszczyzna, na której litr autogazu kosztuje 2,95 zł/l" - stwierdzają analitycy e-petrol.pl.

Ropa drożeje. Wszystkiemu winna sytuacja na Bliskim Wschodzie

Gwałtowny skok cen ropy jest związany z coraz bardziej zaogniającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Izrael oraz Iran są o krok od rozpoczęcia pełnoprawnej wojny. Jak stwierdził izraelski minister obrony Jo'aw Galant, cytowany przez agencję AFP, Iran "może skończyć jak Strefa Gazy i zbombardowany niedawno libański Bejrut". Jak dodał, stanie się tak, jeśli władze islamskiej republiki zdecydują się na jakąkolwiek próbę zaszkodzenia Izraelowi.