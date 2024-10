Znajduje się w wiosce Xiaopojiao, Yiliang, około 53 kilometrów od miasta Kunming i jest najbardziej krętą drogą. Została zbudowana w 1995 roku. Ma 6,8 kilometra długości i 5 metrów szerokości. Na odcinku o długości 3 kilometrów znajdują się aż 42 zakręty. Linia prosta najkrótszego zakrętu ma do 50 metrów długości. Trasa ślimaka to raj dla fotografów i entuzjastów przygód na rowerze.

Czego można się spodziewać na 68 zakrętach drogi

Najbardziej kręta droga - 68 Turns, oferuje wspaniałe widoki. Jest otoczona zielonymi lasami. Leży na wzgórzu. Punkty początkowe dwóch zakrętów są oddalone od siebie o mniej niż 100 metrów. Droga znajduje się w pobliżu Kunming - Stone Forest Highway i powiatu Yiliang. Wielu kierowców uwielbia stawiać sobie wyzwania na tej drodze. Patrząc z nieba, wygląda jak długi i gigantyczny smok lub ślimak.

trasa ślimaka autor Wendy Wei Tours

Kiedy najlepiej pokonywać trasę ślimaka? Wielu poddało się już na początku

Najlepszą porą na wizytę w Most Winding Road - 68 Turns jest poranek, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Jeśli planujesz odwiedzić to miejsce w celach fotograficznych, najlepszym momentem na wizytę jest zachód słońca. Najodpowiedniejsze miesiące na wizytę to okres od kwietnia do października. Kierowcom odradza się pokonywania trasy w zimę, ponieważ skutki mogą być opłakane.

trasa ślimaka autor Chinadaily

Lokalni mieszkańcy odradzają przyjeżdżającym podróżowania tą trasą. Trzeba ją znać

Odwiedzający prowincję Yunnan w południowo-zachodnich Chinach mogą być zmuszeni przygotować się na trudną jazdę przez góry. Mieszkańcy i lokalne władze zainwestowały 1,35 miliona w 1995 roku w budowę drogi, która powstała na szczycie gór w celu połączenia wiosek Jinxing i Jinganshao. Droga jest niebezpieczna również ze względu na przepaść, którą widać podczas jazdy.