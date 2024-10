Wziąłem udział w Jeep Academy. Wiedziałem, że tak będzie... Złapałem offroadowego bakcyla

Zacznę od tego, że do niedawna byłem kompletnym żółtodziobem w kwestii terenowej jazdy. Ironicznie ujmując, do tej pory offroadem był dla mnie co najwyżej wjazd na pas zieleni przy tworzeniu korytarza życia czy też parkowanie na kamienistych placykach w pobliżu turystycznych górskich szlaków. Jak więc widzicie, miałem w tym temacie mizerne doświadczenie. Z drugiej strony nigdy też nie czułem szczególnego pociągu do tego typu motoryzacyjnej aktywności...

Gdy szanowny naczelny zaproponował mi wzięcie udziału w weekendowej Jeep Academy, odpisałem jedynie - "W sumie czemu nie, nawet chętnie". Jako że nie miałem szczególnych planów na ostatni weekend września, postanowiłem zweryfikować swoje (jak się miało okazać błędne) uprzedzenia. W końcu co mogło się stać? Nagle spodoba mi się babranie w piasku, toczenie po kamieniach i taplanie w błocie?

Jeep Academy. Garść informacji

Jeep Academy to wspólne dzieło amerykańskiej marki oraz grupy Jeep Owners Group Poland. Regularnie organizowany event przeznaczony jest przede wszystkim dla właścicieli aut producenta z Toledo (to w stanie Ohio, nie w Hiszpanii), którzy nie mieli jeszcze okazji poznać możliwości swoich pojazdów, lub też chcą pogłębić swoją wiedzę i podszlifować umiejętności. Gdzie jest on organizowany? Wybór padł na Jurę Krakowsko – Częstochowską. Przemawiały za nią piękne widoki, interesująca rzeźba terenu i rzecz jasna liczne naturalne przeszkody. To miejsce wręcz stworzone dla terenówek.

Jeep Academy. Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy. Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy. Fot. Kasia Filipczak

Uczestnicy akademii mogą zapisać się do dwóch grup - basic, przewidzianej dla kompletnych nowicjuszy, oraz advanced, do której dołączyć mogą osoby wiedzące już co nieco o jeździe offroadowej i posiadające odpowiednio zmodyfikowane pojazdy (obowiązkowe opony AT/MT, zaczepy lub haki holownicze; zalecana jest też wyciągarka). Rzecz jasna jako świeżak zgłosiłem się do grupy podstawowej. Pozostało mi jedynie odebrać prasowy samochód i wyruszyć w trasę.

Jeep Academy. O Wranglerze dwa słowa

Do mojej dyspozycji przekazano Jeepa Wranglera w wersji Rubicon. Odetchnąłem z ulgą. Nie dlatego, że to prawdziwa terenówka. Powód był zgoła inny. Otóż na jego lakierze dostrzec można było głębokie rysy. Jak się wkrótce dowiedziałem, auto brało już udział w wiosennej edycji akademii i nikt przesadnie na niego nie dmuchał i chuchał, bojąc się o uszkodzenia. Wniosek - nie będę musiał stresować się tym, że pokiereszuję prasowe auto. Moja weekendowa wojaż zapowiadała się więc emocjonująco. Otworzyłem drzwi o masywnych zewnętrznych zawiasach, zająłem miejsce za kierownicą i wyruszyłem w kierunku Jury.

Już po przejechaniu kilkuset metrów Wrangler zaczął mi się podobać. To taki duży resorak. W pierwszym momencie musiałem przyzwyczaić się do faktu, że nadkola znacznie wychodzą poza obrys blaszanej kabiny. Przesadnie, wręcz bojaźliwie, pilnowałem toru jazdy, jednak po kilku przejechanych kilometrach mylne wrażenie dotyczące gargantuicznych rozmiarów auta ustąpiło. Co do napędu, dwulitrowy turbodoładowany benzyniak o mocy 272 KM wraz z zaskakująco gładko działającym ośmiostopniowym automatem zapewniają naprawdę bardzo zadowalające osiągi. Wiem, wiem, fani starszych terenówek z dużymi silnikami zapewne pienią się na myśl o tak niewielkiej jednostce. Trzeba pamiętać, że żyjemy w Unii. Producenci mają związane ręce. Tak, kiedyś to było...

Jeep Academy. Dzień pierwszy

Po przyjeździe w piątkowe popołudnie do Kroczyc, odebrałem pakiet startowy, zameldowałem się w hotelowym pokoju, a następnie udałem się na inaugurację eventu. Wszystko zaczęło się od ok. półtoragodzinnej prezentacji, w której w bardzo skondensowany sposób omówiono samą ideę wydarzenia, plan działania na następne dni, a także przeprowadzono wykład dotyczący technikaliów (m.in. wytłumaczono kwestię operowania skrzynią rozdzielczo-redukcyjną) oraz samej techniki jazdy w terenie. Oczywiście, organizatorzy kilkukrotnie zdążyli powtórzyć, że suche informacje bez wprowadzenia ich w praktykę na pewno zaryją się nam w pamięć. W związku z tym już pierwszego dnia, na dodatku po zmroku, pojechaliśmy w teren.

Fot. Maciej Flis-Flisiński

Fot. Kasia Filipczak

Pierwsza trasa nie była szczególnie wymagająca - to był dopiero przedsmak tego, czego doświadczyć mieliśmy następnego dnia. Przejazd wytyczono głównie między polami uprawnymi oraz fragmentami leśnych ścieżek. Jak jednak wiadomo, nocą każdy kot jest czarny, koleiny głębsze, a podjazdy bardziej strome. Wnioskując po entuzjastycznych reakcjach uczestników, przygotowawczy przejazd wystarczająco podkręcił apetyt na nowe i bardziej "ekstremalne" doświadczenia.

Jeep Academy. Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy. Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy. Fot. Kasia Filipczak

Fot. Kasia Filipczyk

Jeep Academy. Dzień drugi

Sobotni poranek rozpoczął się od śniadania i zbiórki na parkingu. Po szybkim omówieniu planu zajęć i harmonogramu dnia wyruszyliśmy w kierunku specjalnego toru. Sam dojazd na jego teren był wytyczony bardzo przyjemną trasą pełną leśnych odcinków, ciasnych zakrętów pomiędzy drzewami, najeżonymi kamieniami podjazdami (nadal w typie tych łagodnych) i licznych punktów widokowych. Grzechem było nie wspomnieć o okolicznych zamkach, które zresztą mijaliśmy. Oczywiście nie zabrakło asfaltowych odcinków, na których pozdrawialiśmy mijanych przechodniów. Uśmiechy na ich twarzach wywołane widokiem kolumny Jeepów automatycznie wprawiły nas w jeszcze lepszy nastrój.

Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Po dojechaniu na doświadczalny poligon przyszła pora na krótką przerwę. Tuż po niej uczestnicy podzieleni zostali na kilka grup, które rotowały pomiędzy kolejnymi elementami treningu. Zanim jednak wyruszyliśmy na trasę, należało upuścić trochę powietrza z kół - niższe ciśnienie, to też większa powierzchnia styku opony z podłożem, a tym samym lepsza trakcja. Przyszedł też czas na zapięcie blokady dyferencjału oraz rozłączenie drążka stabilizatora (pozwala to na większy wykrzyż, a tym samym dłuży kontakt opony z podłożem). Pokonywanie stromych podjazdów, płynna jazda pozwalająca uniknąć zakopania na wymagających fragmentach toru, pokonywanie trawersów, technika przejeżdżania przez koleiny itp., itd. - tego wszystkiego mogli nauczyć się uczestnicy.

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Flipczak

Jeep Academy Fot. Maciej Flis-Flisiński

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Flipczak

Po obiedzie i krótkiej dyskusji na temat tego, czy potrawa przygotowana na ognisku w żeliwnych garnkach to pieczonki, prażonki czy może jednak kociołek (ile dyskutantów, tyle wersji), przyszedł czas na następną dawkę teoretycznej wiedzy (technikalia związane z wyciągarkami, terenowymi lewarkami itd.) oraz kolejne praktyczne zajęcia. Kilka godzin poligonowej przygody upłynęły w mgnieniu oka. To jednak nie był koniec jazdy.

Jeep Academy Fot. Kasia Flipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Flipczak

Jeep Academy Fot. Maciej Flis-Flisiński

Jeep Academy Fot. Kasia Flipczak

W zgranym szyku udaliśmy się do następnej lokalizacji. Podłoże z piaszczystego, przerodziło się w bardziej kamieniste. Tutaj czekały nas trzy, na pierwszy rzut oka wymagające podjazdy. Tętno u niektórych gwałtownie wzrosło. Wspięcie się samochodem na kilkumetrowe przepiętrzenia wydawało się niemożliwe. Ale jak to zwykle bywa, nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Zapinając reduktor oraz blokady dyferencjału, Wrangler powoli i bez najmniejszego problemu wdrapał się na przeszkody. Oczywiście na straży stali instruktorzy, którzy gestami wskazywali, kiedy najlepiej skręcić, czy ominąć groźnie wystające skały. W tym momencie należy pochwalić organizatorów za ciekawie opracowaną trasę - mimo iż w wielu momentach była wymagająca, nie narażała pojazdów na poważne uszkodzenia. Rzecz jasna nie obyło się bez rys od wystających gdzieniegdzie gałęzi. Nie oszukujmy się - Jeep bez terenowych blizn, to nie Jeep.

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Elementem wieńczącym zajęcia praktyczne był powrót do hotelu według wskazań tzw. roadbooka. Ćwiczenie wymagało koordynacji między pilotem i kierowcą, w celu odnalezienia się w terenie i dojechania bezpiecznie do celu. Oczywiście niektórzy poszli na łatwiznę i jadąc sznureczkiem samochodów, wspólnie pokonali trasę. Na szczęście w porę udało mi się zgubić "ogon" (jak i samego siebie) i tylko wraz z moim niezastąpionym pilotem dostać się do celu, odnajdując się w terenie dzięki wskazówkom zawartym we wspomnianym wcześniej roadbooku. Świetna, jak i angażująca zabawa. Dreszczyk emocji gwarantowany.

Jeep Academy. Dzień trzeci

W trzecim, a jednocześnie ostatnim dniu akademii czekały nas kolejne godziny jazdy. Tym razem jednak wyruszyliśmy w kierunku Pustyni Siedleckiej, by tam wykorzystać wiedzę zgromadzoną w poprzednim dniu. Organizatorzy rozdali karty ze współrzędnymi geograficznymi, do których należało dopasować zdjęcia charakterystycznych punktów rozlokowanych na okolicznym terenie. Niektórzy podjęli rękawice i w pocie czoła szukali wskazanych elementów. Inni z kolei postawili na przemierzanie pustynnych terenów i spokojną jazdę według własnego planu. Wkrótce jednak przyszedł czas na zakończenie imprezy. Uczestnicy otrzymali certyfikaty wzięcia udziału w szkoleniu, a wisienką na torcie była wspólna pamiątkowa fotografia. Zostało już tylko głęboko odetchnąć i podczas powrotu do domu wspominać miło spędzone chwile.

Jeep Academy Fot. Kasia Filipczak

Jeep Academy Fot. Katarzyna Filipczak

Jeep Academy Fot. Katarzyna Filipczak

Jeep Academy Fot. Katarzyna Filipczak

Jeep Academy. Dobra zabawa i cenne doświadczenie

Jak zapewniają organizatorzy terenowej akademii, podczas trzydniowego kursu każdy z uczestników będzie mógł "poznać prawdziwe DNA swojego samochodu, doświadczyć jazdy w zróżnicowanym terenie i dowiedzieć się więcej niż można przeczytać w instrukcji pojazdu". Z mojej strony mogę jedynie stwierdzić, że słów tych nie rzucono na wiatr. Jeep Academy to nie tylko świetna okazja na zdobycie cennego doświadczenia i lepszego zapoznania się z możliwościami pojazdu, które dla niektórych mogą okazać się wręcz oszałamiające. Weekendowa przygoda to również możliwość poznania ludzi, którzy mają jobla na punkcie terenówek amerykańskiej marki i szeroko pojętego offroadu. Trudno nie złapać od nich offroadowego bakcyla. Mnie nim z pewnością zarazili... Jeśli jesteś właścicielem Jeepa lub zastanawiasz się nad zakupem – Jeep Academy to event, którego nie możesz przegapić. Wyjazd na Jeep Academy został sfinansowany przez Stellantis. Firma nie miała wpływu, ani wglądu w treść artykułu przed jego publikacją. W trakcie wydarzenia nie ucierpiał żaden Jeep.