84 nowe radiowozy za prawe 13 milionów złotych. Wszystkie oznakowane

W poniedziałek 30 września w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie śląskim policjantom nowych samochodów służbowych. Flotę pojazdów zasiliło 85 samochodów hybrydowych. Wszystkie auta to Toyoty Corolle w wersji nadwozia kombi, wyposażone w niskoemisyjny napęd hybrydowy. Jednostka benzynowa o pojemności 1.8 l w połączeniu z silnikiem elektrycznym systemowo generuje moc 140 KM. Sprint do pierwszych 100 km/h zajmuje około 9 sekund. Do wyposażenia aut należą m.in. automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja, kamera cofania, radiostacje i sygnały uprzywilejowania..

85 radiowozów za 12 996 505,95 zł.

Zakup nowych pojazdów służbowych był możliwy dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wsparciu finansowemu samorządów oraz środkom z budżetu Policji. Łączny koszt zakupu 85 oznakowanych radiowozów to 12 996 505,95 zł. Wartość każdego auta to nieco ponad 150 tys. zł.

Nowoczesne i dobrze wyposażone samochody będą patrolować ulice miast i miejscowości województwa śląskiego. Radiowozy mają przyczynić się do poprawy warunków służby stróżów prawa, przełożyć się na jeszcze bardziej skuteczne realizowanie ustawowych zadań oraz różnego rodzaju działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego.

Toyoty trafią do następujących komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego: