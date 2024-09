"Najdłuższa tego typu budowa w Polsce" - rusza instalacja estakady na krakowskiej trasie S7

Droga ekspresowa S7. Połączy Warszawę i Kraków

Powstająca droga ekspresowa S7 na odcinku Widoma – Kraków Nowa Huta to dla wielu kierowców jedna z najważniejszych powstających aktualnie inwestycji drogowych. Stanowi ona bowiem brakujący element drogowej nitki łączącej Warszawę z Krakowem. Trasa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, tzw. odcinek pozamiejski, to w większości dwupasmowa droga ekspresowa łącząca Widomą z węzłem Mistrzejowice. Całość ma ponad 13 km i połączy się z tymczasowym zjazdem z S52 Północną Obwodnicą Krakowa. Zgodnie z planem drogowców zostanie udostępniona do ruchu pod koniec tego roku.

Drugą częścią trasy jest fragment miejski. Od węzła Mistrzejowice trasa biegnie przez silnie zurbanizowany teren Nowej Huty, omijając po zachodniej stronie kombinat metalurgiczny. Na 5-kilometrowej odcinku powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów. Budowa tego odcinka jest zaawansowana w 44 proc. Drogowcy przystąpili właśnie do realizacji jednego z najbardziej wymagających elementów trasy - estakady łączącej okolice ul. Łowińskiego i Morcinka.

Estakada na S7. Będzie miała prawie 1600 metrów długości

Jak informuje GDDKiA, gotowy obiekt będzie miał 1589 m długości i 20 m wysokości. Pierwsze 340 m estakady jest już zbudowane. Jest to jezdnia biegnąca z północy, powstała w okolicy ul. Morcinka. "Teraz zaczynamy nasuwanie od strony ul. Łowińskiego. Początkowo estakada pobiegnie wzdłuż torów kolejowych, a następnie skręci w prawo nad torami i płynącą pod nimi rzeką Dłubnią, aby finalnie połączyć się z już istniejącą częścią obiektu" - tłumaczą drogowcy.

Estakada powstaje techniką nasuwania podłużnego. Segmenty obiektu są przygotowywane na specjalnym stanowisku, gdzie w szalunku układa się zbrojenie, a następnie je betonuje. Po stężeniu betonu i sprężeniu, za pomocą siłowników wysuwa się kolejne segmenty na podpory estakady. Jak tłumaczy GDDKiA, stalowa konstrukcja na pierwszym segmencie to tzw. awanbek (dziób montażowy). Opiera się na przęśle przed segmentem, dzięki czemu zapobiega jego zgięciu i złamaniu. Awanbeki mają długość 32 m i ważą ok. 90 t.

Warto zaznaczyć, że aktualnie jest to najdłuższa tego typu budowla w Polsce. "Segmenty, które nasuwamy po południowej stronie (jezdnia w kierunku Rzeszowa), będą mieć łączną długość 942 m. Jezdnia północna (kierunek Warszawa) jest krótsza, biegnie po wewnętrznym łuku i ma 915 m. Pierwsze segmenty były przygotowywane przez miesiąc. Teraz cały proces prac znacznie przyśpieszy" - dodają drogowcy.

Zakończenie montażu segmentów i połączenie obu części jezdni jest zaplanowane na sierpień 2025 roku. Odcinek miejski, ze względu na przeprojektowanie węzła Mistrzejowice, będzie skończony później - stanie się to prawdopodobnie w połowie 2026 roku. Wykonawcą trasy z Widomej do Nowej Huty jest konsorcjum Gülermak (lider) i Mosty Łódź. Wartość prac to nieco ponad 1 mld zł.