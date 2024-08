Pamiętacie auto z 'Powrotu do przyszłości'? Powstaje jego nowa wersja. Cena zwala z nóg

DeLorean był cudownym projektem. Narodził się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, posiadał sylwetkę zaprojektowaną przez samego Giorgetto Giugiaro, a do tego drzwi unoszone do góry i karoserię z nierdzewnej oraz nielakierowanej stali. Futurystyczny wygląd sprawił, że model na stałe wpisał się do historii za sprawą kadrów pochodzących z filmu "Powrót do przyszłości".

REKLAMA

Zobacz wideo Skrajne niebezpieczeństwo! 63-letnia kierująca jechała pod prąd Zakopianką

DeLorean powróci. Model czekał na ten moment ponad 40 lat

Produkcja oryginalnego DeLoreana DMC-12 trwała w sumie 2 lata. W tym czasie wyprodukowano 8975 sztuk auta. Nie wszystkie i nie od razu znalazły nowych właścicieli. Jeszcze gorzej skończył jednak producent. Przedsiębiorstwo DeLorean Motor Company ostatecznie zbankrutowało. Czy fakt ten na dobre zakończył historię wizjonerskiego coupe z Belfastu? Przez cztery dekady sądzono, że tak. Teraz okazuje się, że DeLorean może powrócić. Pojawił się bowiem nowy pomysł na pojazd. I jest dość zaskakujący, aczkolwiek pasujący do realiów trzeciej dekady XXI wieku.

Nowy DeLorean otrzyma cztery silniki i 400 km zasięgu

DeLorean powróci i będzie... elektrykiem! Model DMC-EV (bo tak nazwane zostanie auto) otrzyma cztery silniki elektryczne. W efekcie coupe stanie się czteronapędowe i powinno przyspieszać do pierwszej setki w nieco ponad 4 sek. Sercem układu napędowego stanie się natomiast akumulator CATL o pojemności 70 kWh. Ten ma zapewnić nawet 400 km zasięgu na ładowaniu. A kluczowa jest także modyfikacja nadwozia. Model otrzyma przeprojektowane zderzaki i lampy. Reflektory nadal będą kwadratowe, jak w oryginalnym DeLoreanie. Uzupełni je jednak technologia LED-owa.

Za tym projektem stoi firma Lynx. Nie znacie jej? Lynx Motor powstał w 1968 r. w Teksasie w USA. Twórcami przedsiębiorstwa są Guy Black i Roger Ludgate. Firma zajmuje się modyfikowaniem samochodów klasycznych. Aktualnie skupia się na ich transformacji w elektryki.

Pamiętacie auto z 'Powrotu do przyszłości'? Powstaje jego nowa wersja. Cena zwala z nóg Fot. Lynx Motor

Elektryczny DeLorean też nie będzie hitem sprzedaży

Elektryczny DeLorean DMC-EV zapowiada się naprawdę interesująco. Niestety także i on nie stanie się produktem masowym. A decydują o tym dwa fakty. Po pierwsze pojazd nadal bazuje na oryginalnym coupe. Stanowi jego modyfikację. Tych jest naprawdę niewiele. Po drugie będzie miał zaporową cenę.

Lynx Motor chce rozpocząć montaż e-DeLoreanów w 2025 r. Już dziś zbiera jednak klientów chętnych na pojazd. Wraz z zamówieniem trzeba wpłacić depozyt o wartości 2,5 tys. dolarów. To jednak przedsmak ceny pojazdu. Bo ta została określona na 249 999 dolarów. Po przeliczeniu po aktualnym kursie otrzymujemy kwotę na poziomie 975 tys. zł. To pole cenowe zajmowane przez coupe, ale ze stajni Ferrari czy Lamborghini. Czy warto tyle płacić za odnowionego DeLoreana? Projekt z pewnością ma jedną zaletę. Jest mimo wszystko milion razy bardziej unikalny od włoskich modeli.