Nowe-stare ambulanse na służbie. Ale nie medyczne, tylko kryminalistyczne

Mazowieccy policjanci oficjalnie odebrali kluczyki do sześciu używanych busów marki Volkswagen. Auta użytkowane do tej pory przez inspektorów GITD, zostały odświeżone i zmieniły barwy z zielono-białych na srebrno-niebieskie. Wszystkie Transportery wykorzystują w napędzie dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 150 koni mechanicznych. Jak poinformowała w komunikacie prasowym policja, busy zostały uzyskane nieodpłatnie z Departamentu Poboru Opłat Drogowych Ministerstwa Finansów.

Samochody trafią do sześciu komend

Pojazdy w codziennej pracy będą wykorzystywać policjanci służący w międzypowiatowych zespołach techników kryminalistyki (na terenie garnizonu mazowieckiego funkcjonuje 16 takich zespołów). Ambulanse trafią do komend, na których terenie działania dochodzi do największej ilości zdarzeń wymagających obecności na miejscu techników - będą to komendy w Radomiu, Siedlcach, Grójcu, Mławie, Przasnyszu i Węgrowie.

Nowe-stare Volkswageny Transportery w policyjnej flocie, wyposażone w sprzęt specjalistyczny, umożliwią funkcjonariuszom dotarcie na miejsce najpoważniejszych zdarzeń oraz szybką analizę zabezpieczonych materiałów. Jak informują policjanci, ambulanse kryminalistyczne będą wykorzystywane do prowadzenia czynności związanych z oględzinami miejsca zdarzenia, a ich wyposażenie umożliwi technikom kryminalistyki zabezpieczenie śladów i dowodów rzeczowych niezależnie od pory dnia, czy warunków atmosferycznych.

Przekazanie aut nastąpiło w Radomiu

Podczas uroczystego przekazania busów w Radomiu wzięli udział: p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Sławomir Nastał, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zbigniew Kapciak i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś.