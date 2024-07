Gdzie jest największa wieś w Polsce? Będziecie zaskoczeni, bo w mieście

Najwięcej ludzi w Polsce mieszka we wsi Józefosław położonej w powiecie piaseczyńskim i znajdującej się na terenie aglomeracji warszawskiej. Mieszkańcy stolicy pewnie się uśmiechną, bo to niedopowiedzenie. Dla nas Józefosław stanowi część Warszawy, a zaludnił się tak licznie w ostatnich dekadach, bo to dobre miejsce do mieszkania, jeśli ktoś żyje w stolicy. Do centrum Warszawy jest stamtąd raptem 15 km.

Józefosław miniemy po lewej stronie, jadąc ulicą Puławską na południe w kierunku Piaseczna. W tej chwili mieszka w nim 14 806 osób, co czyni z tej miejscowości najludniejszą wieś w Polsce. Od północy oraz południa Józefosław graniczy z innymi wsiami o podobnym charakterze: Dąbrówką oraz Julianowem. Na zachodzie jest ulica Puławska, co zapewnia niezłą komunikację z Warszawą, chociaż wszyscy narzekają na korki. Na wschodzie jest największa atrakcja tej lokalizacji, czyli Las Kabacki. Dzięki niemu mieszkańcy Józefosławia mają szansę na codzienny kontakt z naturą, mimo że praktycznie mieszkają w stolicy.

Tuż za granicą domów, po drugiej stronie ulicy Działkowej jest miejsce katastrofy samolotu Ił-62, która wydarzyła się w 1987 roku. To tragiczne wydarzenie z historii Polski upamiętnia specjalny pomnik. Przyczyną była awaria silnika, a dokładnie pęknięcie wału turbiny wywołane przez łożysko, w którym zmniejszono liczbę wałeczków w porównaniu z oryginalnym projektem, z powodu oszczędności. Awaria wywołała pożar i utratę sterowności samolotu. W wypadku, który wydarzył się 9 maja 1987 r., zginęły 183 osoby: jedenastu członków załogi i 172 pasażerów. Samolot leciał do nowego Jorku. To była już druga taka katastrofa samolotu Ił-62 w barwach LOT-u. Pierwsza wydarzyła się z podobnego powodu w 1980 roku przed lądowaniem na Okęciu. Wtedy śmierć poniosło 87 osób. Wśród nich znalazła się słynna polska piosenkarka Anna Jantar.

Historia wsi Józefosław zaczęła się na przełomie XVIII i XIX w. Początkowo była kolonią niemiecką o nazwie Ludwigsburg, a aktualną nazwę przyjęła około 1820 roku. Niemal do końca XX w. była prawdziwą wsią o rolniczym charakterze, ale wtedy z powodu wzrostu ludności w Warszawie, zaczęto tam budować osiedla mieszkalne, głównie domków jednorodzinnych, tzw. szeregowców. W 2005 roku Józefosław miał około pięć tysięcy mieszkańców, ale do dziś ich liczba wzrosła niemal trzykrotnie. Dzięki temu Józefosław stał się największą pod względem liczby mieszkańców wsią w całym kraju.