AlixPartners: Na koniec dekady co 3 sprzedawane auto na świecie będzie chińskie

AlixPartners uważa, że znaczna część tego wzrostu ma pochodzić z rynków poza Chinami. Według analiz firmy doradczej sprzedaż chińskich aut za granicą ma wzrosnąć z 3 milionów w 2024 roku do 9 milionów w 2030 roku, co odpowiada wzrostowi udziału rynkowego z 3 proc. do 13 proc. pod koniec tej dekady. Trudno się dziwić, że przy takich prognozach wśród tradycyjnych producentów i polityków na całym świecie rodzi się coraz większa obawa o rodzimy przemysł motoryzacyjny. Wiele osób obawia się, że tańsze, chińskie pojazdy zdominują rynki, wypierając lokalne modele, zwłaszcza te elektryczne.

Tylko USA i Japonia mają wybić się z trendu

Według AlixPartners, chińskie marki mają rozwijać się we wszystkich regionach świata, choć w znacznie mniejszym stopniu w Japonii i Ameryce Północnej, w tym w USA, gdzie standardy bezpieczeństwa pojazdów są bardziej rygorystyczne, a na importowane chińskie pojazdy elektryczne nałożono 100 proc. cło.

Chiny są nowym innowatorem w branży - zdolnym do tworzenia pożądanych pojazdów, które szybciej trafiają na rynek, są tańsze, zaawansowane technologicznie i projektowo oraz bardziej efektywne w produkcji

- powiedział Mark Wakefield, współlider globalnej praktyki motoryzacyjnej i przemysłowej w AlixPartners.

W Ameryce Północnej chińscy producenci mają osiągnąć jedynie 3 proc. udziału rynkowego, głównie w Meksyku, gdzie co piąty pojazd ma być chińskiej marki do 2030 roku. W większości innych głównych regionów świata udział chińskich producentów ma gwałtownie wzrosnąć, w tym w Ameryce Środkowej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

W Chinach udział rodzimych marek ma wzrosnąć z 59 proc. do 72 proc., wynika z raportu AlixPartners. Tradycyjni producenci, tacy jak General Motors, stracili znaczące udziały w rynku chińskim w ostatnich latach na rzecz szybko rosnącego krajowego przemysłu motoryzacyjnego i firm takich jak BYD, Geely i Nio.

Dwukrotny wzrost udziału w Europie w zaledwie 6 lat

W Europie, gdzie chińscy producenci samochodów szybko się rozwijają w ostatnich latach, udział rynkowy chińskich marek ma podwoić się z 6 proc. do 12 proc. do 2030 roku, prognozuje AlixPartners.

Chińscy producenci samochodów elektrycznych tworzą nowe produkty dwa razy szybciej niż tradycyjni producenci – 40 miesięcy w porównaniu do 20 miesięcy – głównie poprzez projektowanie i testowanie w celu spełnienia standardów, zamiast nadmiernego "inżynieringu". Mają także 35 proc. przewagi kosztowej nad tradycyjnymi producentami z Europy, USA i Japonii.

Wakefield podkreślił, że aby tradycyjni producenci mogli konkurować z chińskimi, muszą przemyśleć swoje procesy rozwoju biznesu i tempo opracowywania nowych pojazdów.

Źródło: Automotive News, AlixPartners