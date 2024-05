Rynek paliw wyjątkowo łaskawy dla kierowców. Ceny mówią same za siebie

Mimo pewnego napięcia na rynku ceny paliw stale idą w dół. Widać to świetnie na przykładzie stawek w hurcie. Aktualnie za metr sześcienny benzyny Pb 95 należy zapłacić 5013,60 zł. W przypadku "dziewięćdziesiątki ósemki" jest to kwota 5479,60 zł. Olej napędowy został wyceniony na 4958,20 zł/m3. Co więcej, nic nie wskazuje, by spadkowy trend w najbliższym czasie wyhamował. Oczywiście taki stan rzeczy wpływa na ceny detaliczne. Jak sytuacja wygląda na stacjach?

Ceny na stacjach ciągle w dół. Taniej o nawet 5 gr na litrze

Już w poprzednim tygodniu kierowcy mogli odczuć delikatne zmiany w cennikach. Uśrednione ceny prezentowały się następująco:

Benzyna Pb 98 - 7,29 zł/l,

Benzyna Pb 95 - 6,62 zł/l,

Olej napędowy - 6,64 zł/l,

LPG - 2,82 zł/l.

W tym tygodniu sytuacja ponownie "uległa poprawie" - jest jeszcze taniej! Aktualne stawki (uśrednione ceny; stan na dzień 22.05.2024 r.) na pewno cieszą kierowców:

Benzyna Pb 98 - 7,25 zł/l,

Benzyna Pb 95 - 6,57 zł/l,

Olej napędowy - 6,59 zł/l,

LPG - 2,78 zł/l.

"W ostatnich dniach detaliczne ceny 95-oktanowej benzyny i oleju napędowego spadły o 5 groszy i wynoszą odpowiednio 6,57 zł/l i 6,59 zł/l. Potaniał też autogaz. Koszt tankowania tego paliwa po 4-groszowej obniżce to średnio 2,78 zł/l i jest to jego najniższa cena od sierpnia ubiegłego roku" - deklarują rynkowi analitycy portalu e-petrol.pl.

Paliwo tanieje. W którym zakątku Polski kierowcy tankują najtaniej?

Największe powody do zadowolenia mają kierowcy z woj. warmińsko-mazurskiego. "Najtaniej można tam zatankować wszystkie podstawowe gatunki paliw - benzyna 95-oktanowa kosztuje 6,46 zł/l, diesel 6,47 zł/l a autogaz 2,65 zł/l. Najwyższe rachunki za tankowania mają kierowcy w woj. dolnośląskim, gdzie najdroższy jest olej napędowy, który kosztuje średnio 6,64 zł/l i autogaz z ceną 2,84 zł/l. Za tankowanie benzyny Pb95 najwięcej płaci się w woj. kujawsko-pomorskim. W tym regionie litr tego paliwa to średnio wydatek na poziomie 6,69 zł." - dodają eksperci portalu.