Od momentu premiery w 2021 roku, Yaris Cross zyskał silną pozycję w szybko rozwijającym się segmencie B-SUV-ów, stając się najpopularniejszym modelem marki w Europie. Nowa wersja przeszła liczne modyfikacje, w tym wprowadzenie nowego napędu hybrydowego. Rozszerzono funkcje systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-Mate, a nowe cyfrowe zegary oraz detale stylistyczne nadały wnętrzu nowoczesny charakter. Dodatkowo, kabina została jeszcze lepiej wyciszona. Odświeżony Yaris Cross dołączył do gamy miejskich pojazdów opartych na platformie GA-B, z której korzystają także modele Aygo X i Yaris hatchback.

REKLAMA

Nowa Toyota Yaris Cross fot. Toyota (www.toyotanews.eu)

Nowa hybryda ma 130 KM

Nowy Yaris Cross dostępny jest wyłącznie w wersji hybrydowej. Obok znanego 1.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 116 KM, pojawił się nowy wariant o mocy 130 KM, oferowany z napędem na przednią oś lub z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i. Ten nowy napęd, oparty na sprawdzonym silniku 1.5, posiada nową przekładnię hybrydową oraz większy i mocniejszy silnik elektryczny MG1. Dzięki przeprogramowaniu jednostki sterującej (PCU) moc wzrosła o 12%, z 116 KM/85 kW do 130 KM/96 kW. Ulepszony silnik elektryczny MG2 ma teraz wyższy moment obrotowy, zwiększony o 30% z 141 Nm do 185 Nm.

Zmiany te poprawiły osiągi samochodu, zachowując jednocześnie niską emisję CO2 oraz niskie zużycie paliwa, które wynoszą odpowiednio 101-116 g/km oraz 4,5-5,2 l/100 km, co jest najlepszym wynikiem w tym segmencie. Yaris Cross został również wyposażony w zaawansowane technologie zwiększające efektywność napędu, takie jak system Predictive Efficient Drive, który korzysta z nawigacji opartej na chmurze, ucząc się tras i stylu jazdy kierowcy, by optymalnie zarządzać pracą napędu hybrydowego, odpowiednio doładowując baterię lub przełączając na tryb EV.

Nowy układ hybrydowy zapewnia lepsze wrażenia z jazdy, szybszą reakcję na pedał przyspieszenia oraz efektywne odzyskiwanie energii podczas hamowania. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,7 sekundy, a od 80 do 120 km/h - 8,9 sekundy. Większa moc silników elektrycznych pozwala na jazdę z wyższymi prędkościami w trybie EV oraz bardziej efektywną pracę silnika spalinowego, co przekłada się na niższe zużycie paliwa. Samochód prowadzi się dynamiczniej przy niższych prędkościach.

Limitowana wersja specjalna Premiere Edition

Układ o mocy 116 KM dostępny jest w wersjach Active, Comfort i Style. 130-konna hybryda dostępna jest w wersjach Style, Executive, GR SPORT oraz w nowej, limitowanej edycji Premiere Edition, która pokazuje pełne możliwości nowego Yarisa Cross.

Premiere Edition wyróżnia się lakierem Urban Khaki z czarnym dachem, specjalnymi 18-calowymi ciemnoszarymi felgami aluminiowymi o pięciu ramionach i maszynowym wykończeniu. Wnętrze tej wersji posiada zielone przeszycia oraz listwy na desce rozdzielczej i drzwiach. Yaris Cross Premiere Edition oferuje również dwukolorowe nadwozie z lakierami Platinum White Pearl, Shimmering Silver oraz Oxide Bronze. W innych wersjach odświeżono wzory tapicerek, a każdy wariant ma teraz miękkie obicie dolnej części deski rozdzielczej. Auto można też zamawiać z nowym lakierem Juniper Blue.

Nowa Toyota Yaris Cross fot. Toyota (www.toyotanews.eu)

Zobacz wideo W Polsce na tle innych rynków europejskich Toyota Camry sprzedaje się tak, że Amerykanie otwierają oczy

W ramach oferty specjalnej nową Toyotę Yaris Cross można nabyć z rabatem sięgającym 9300 zł. Największą obniżką objęto wersję specjalną Premiere Edition połączoną ze 130-konną hybrydą oraz inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i.