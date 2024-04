Tyrol tłumaczy, że utrzymanie drogi przez przełęcz nie jest tanie, a w perspektywie ma także kosztowną budowę tunelu, stąd pomysł wprowadzenia opłat takich, jakie stosuje się już na kilku innych alpejskich przełęczach. Dochód z nowej opłaty zostanie przeznaczony głównie na finansowanie kompleksowego programu modernizacji. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest budowa nowego tunelu szczytowego o długości 1,4 km. Trasa ta, zwłaszcza zimą, jest narażona na liczne niebezpieczeństwa, takie jak osunięcia ziemi czy ryzyko lawin.

Rozpoczęcie projektu tunelu planowane jest na rok 2026, a zakończenie prac przewiduje się najwcześniej w 2028 roku. Opłata za korzystanie z tunelu i drogi przez przełęcz będzie pobierana najpóźniej od tego momentu. Punkty poboru opłat mają być zlokalizowane w miejscowościach Blindsee i Nassereith. Dodatkowo przewidziana jest modernizacja istniejącego tunelu Lermooser oraz jego rozbudowa o drugą nitkę.

Mieszkańcy są przeciwni nowym opłatom za przejazd

Decyzja o wprowadzeniu opłaty za przejazd spotkała się z krytyką ze strony wielu instytucji, w tym niemieckiego klubu ADAC, który określił ją jako kolejne obciążenie finansowe dla kierowców. Mieszkańcy regionu wyrażają z kolei obawy co do wpływu opłaty na lokalną gospodarkę. Branża turystyczna obawia się, że narciarze i jednodniowi wycieczkowicze mogą zrezygnować z podróży przez tę trasę, co może negatywnie wpłynąć na jej atrakcyjność. W niektórych miejscowościach, jak Nessereith, nawet rozważa się zorganizowanie referendum w sprawie wprowadzenia opłaty, aby zapobiec spadkowi ruchu turystycznego.

Choć do wprowadzenia opłat zostało jeszcze ponad trzy lata, ADAC zaproponował już kierowcom dwie alternatywy objazdu płatnej przełęczy i tunelu. Niemcy sugerują dwie trasy. Pierwsza prowadzi przez Mittenwald, Seefeld i Zirler Berg, druga to objazd autostradami A7 i A12.

Płatne tunele w Austrii

Płatne tunele w Austrii to nic nowego dla osób, które stale podróżują po Europie. Jeśli jednak pierwszy raz wybierasz się samochodem za granicę, warto pamiętać o tym obowiązku. Gdzie znajdują się płatne tunele w Austrii? Mapa obiektów prezentuje się następująco:

Tunel Arlberg — znajduje się na drodze ekspresowej S16,

Tunel Karawanki — znajduje się pomiędzy autostradą A11 a Austrii, a autostradą A2 w Słowenii,

Tunel Bosruck — znajduje się na autostradzie A9 Pyhrn,

Tunel Gleinalm — znajduje się na autostradzie A9 Pyhrn,

Tunel Katschberg — znajduje się na autostradzie A10,

Tunel Tauern — znajduje się na autostradzie A10.