Tesle Cybertruck mają śmiertelną wadę. Gdy wciśniesz pedał do oporu, nie przestanie przyspieszać

Tesla Cybertruck to naprawdę ciekawy model. Ma futurystyczny wygląd, a do tego potężny zapas mocy. Auto oferuje 834 konie mechaniczne. Za ich sprawą jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w czasie wynoszącym jakieś 2,7 sek. 2,7 sek. w pick-up`ie! I to pomimo masy sięgającej ponad 3,1 tony.

Pedał gazu w Cybertrucku może się zablokować. Auto zacznie nagle przyspieszać

Osiągi elektrycznego pick-up`a mogą cieszyć. Przynajmniej tak wydawało się aktualnym właścicielom auta do momentu przeczytania tego materiału. Bo w nim najlepszych informacji nie mam. W Cybertrucku amerykańska organizacja znalazła właśnie poważną wadę. I ta dotyczy pedału przyspieszenia. Wciśnięcie do oporu może spowodować zablokowanie pedału. Skutek? Samochód automatycznie zacznie przyspieszać z pełną prędkością. Z pełną prędkością i mocą przeszło 800 koni... I będzie problem z jego zatrzymaniem.

Typologia usterki opisanej przez amerykańską organizację NHTSA jest taka, że aluminiowa osłona lub nakładka pedału przyspieszenia może przesunąć się podczas jazdy. W efekcie zostanie uwięziona pod plastikową przegrodą wnętrza. Taka sytuacja tworzy realne zagrożenie. Podczas jazdy miejskiej może oznaczać kolizję lub wypadek. Jest w stanie doprowadzić np. do potrącenia pieszego.

Czemu pedał przyspieszenia Cybertrucka jest wadliwy?

Pedał gazu zablokował się w Tesli Cybertruck. Co może zrobić kierowca, aby uniknąć np. wypadku z pełną prędkością? Wystarczy, że naciśnie pedał hamulca. Auto zwolni, a nawet się zatrzyma. Problem polega jednak na tym, że po puszczeniu hamulca, pick-up znowu zacznie przyspieszać z pełną mocą. Dlatego tak ważne jest to, aby kierowca przed awaryjnym opuszczeniem kabiny pasażerskiej, najpierw wyłączy auto za pomocą przycisku startowego.

Tesla musi wezwać do serwisów prawie 4 tys. Cybertrucków

Postępowanie NHTSA sprawiło, że Tesla przestała na razie przyjmować zamówienia na Cybertrucka i przestała wydawać klientom nowe pojazdy. Co więcej, teraz musi wezwać do serwisów na akcję naprawczą 3878 aut. Mowa o modelach, które zostały dostarczone klientom między listopadem 2023 r. a 4 kwietnia 2024 r. To jednak nie będzie takie proste. Bo Tesla musi najpierw znaleźć sposób na wyeliminowanie usterki. Dopiero wtedy będzie w stanie naprawić każdy ze sprzedanych i wyprodukowanych już samochodów.