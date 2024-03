Miał dostać 200 zł mandatu za prędkość. Złożył policjantom propozycję... Grozi mu 8 lat więzienia

Nowe znacznie wyższe mandaty kuszą niektórych kierowców, żeby zaproponować policjantom łapówkę, żeby przymknęli oko na wykroczenie. Motywacją do łapówki najczęściej nie są kwoty w złotówkach, a punkty karne. Limit wciąż wynosi w końcu 24 punkty, a osoby będące na bakier z przepisami mogą łatwo zbliżyć się do granicy, po której traci się prawo jazdy. Śląska policja postanowiła nagłośnić interwencję będzińskiej drogówki.

Miał zapłacić 200 zł mandatu, wręczył policjantom stówkę...

Policjanci z będzińskiej drogówki zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Nieodpowiedzialny kierowca próbował przekupić mundurowych, aby zapomnieli oni o wykroczeniu. Teraz grozi mu nawet 8 lat więzienia

- czytamy w oficjalnym komunikacie policji. Do feralnej interwencji doszło w Będzinie na ulicy Gzichowskiej. Policjanci zmierzyli prędkość zbyt szybko jadącej skodzie. Okazało się, że przekracza dozwoloną prędkość o 20 km/h. Zatrzymany 65-latek nie chciał jednak przyjąć mandatu i zdecydował się na przekupienie funkcjonariuszy. Pomóc w wymiganiu się od odpowiedzialności pomóc miała stówka.

Policjanci nie byli skorzy do takiej współpracy i poinformowali 65-latka, że właśnie popełnia przestępstwo i dali mu szansę z wycofania się ze swojego chytrego planu. Mężczyzna jednak nie wyłapał ostrzeżenia i ponawiał propozycję... Na koniec wsadził sto złotych do dokumentów, które podał policjantom. Finał? Po chwili dowiedział się, że jest zatrzymany, a teraz grozi mu kara nawet osiem lat więzienia.

Ile płaci się za przekraczanie prędkości w Polsce? Mandaty w 2024 r.

Cała sytuacja będzie miała więc bardzo poważne konsekwencje. Wątpimy, by sąd zdecydował się dać 65-latkowi aż tak dotkliwą karę, bo osiem lat to najwyższa możliwość, ale na pewno zostanie ukarany, a do tego dojdą nerwy. Ile zapłaciłby za swoje wykroczenie? Aktualny taryfikator za 20 km/h na liczniku za dużo przewiduje 200 złotych mandatu. Do tego dochodzą trzy punkty karne. Tak prezentują się mandaty w 2024 r.:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Kierowcy-recydywiści płacą podwójne mandaty, ale dotyczy to rażącego przekraczania prędkości. Kary podwajają się od 31 km/h na liczniku za dużo. Można więc dostać nawet 5000 zł mandatu. W tym przypadku podwajają się oczywiście kary w złotówkach. Punkty karne pozostają bez zmian.