Leszek K. znany kierowca rajdowy oskarżony o prowadzenie grupy przestępczej

Zarzuty wobec byłego kierowcy rajdowego są poważne. Prokuratura Krakowska zarzuca mu przestępstwa podatkowe oraz prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Organizacja pod jego kierownictwem miała od grudnia 2014 do grudnia 2017 roku wyłudzić ze Skarbu Państwa ponad 7 mln złotych. Leszek K. wraz z 18 innymi osobami usłyszeli też zarzuty łamania przepisów dotyczących mienia, obrotu gospodarczego i fałszowania dokumentów.

Jaki był mechanizm oszustw?

Według informacji podanych przez RMF FM grupa miała zajmować się sprzedażą luksusowych samochodów, których wartość była celowo zaniżana przez manipulację podatkiem VAT i akcyzą. Samochody były sprowadzane zza granicy lub kupowane w polskich salonach, a następnie odsprzedawane na rynku krajowym z nielegalną bonifikatą. Ich rzeczywistej wartości była obniżana o podatek VAT i akcyzę.

Grupa używała do tego fikcyjnych podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspomniane firmy nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej i nie dokumentowały transakcji zakupu i sprzedaży, wystawiając jedynie faktury VAT na fikcyjne transakcje. Następnie samochody trafiały do salonu Leszka K. lub kontrolowanej przez niego spółki. Mechanizm stosowany przez grupę przestępczej był podobny do tego stosowanego przez mafie paliwowe.

Oskarżenia wobec Leszka K. są najpoważniejsze

Wyłudzenie VAT i akcyzy to niejedyne oskarżenie pod adresem byłego kierowcy rajdowego. Prokuratura Okręgowa w Krakowie zarzuca grupie także pranie brudnych pieniędzy przy użyciu rachunków bankowych fikcyjnych firm oraz fałszerstwa dokumentów w obrocie gospodarczym. Dodatkowo Leszek K. ma postawione zarzuty przywłaszczenia samochodu Lamborghini Huracan o wartości 650 tys. zł.