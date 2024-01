Maserati Grecale - powiew świeżości wśród luksusowych SUV-ów

Grecale przyciąga wzrok muskularną sylwetką, wydatną osłoną chłodnicy z trójzębem i potrójnymi wlotami na błotnikach nawiązującymi do tradycyjnej stylistyki Maserati. Stylistykę utrzymano w minimalistycznej formie.

Wykończone wysokiej jakości materiałami wnętrze zaskakuje ilością miejsca, także z tyłu. Konsola obejmuje zestaw wskaźników z wyświetlaczem TFT o przekątnej 12,3 cala, dwa centralne, ustawione pod kątem wyświetlacze 12,3 cala i 8,8 cala, rozdzielone cyfrowym wybierakiem biegów, a opcjonalnie także wyświetlacz przezierny. System multimedialny obsługuje bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay. Scyfryzowano także zegarek - w zależności od sytuacji (i potrzeby) zamienia się w kompas, chronometr lub wyświetla informacje o połączeniu przez bluetooth, ładowaniu indukcyjnym albo po prostu trójząb - symbol marki Maserati.

Wersja, którą testujemy to GT. Napędza ją dwulitrowa miękka hybryda o mocy 300 KM. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 5,6 sekundy. Zastosowanie materiałów takich jak włókno węglowe czy aluminium korzystnie wpływa na współczynnik mocy do masy. Komfort podróżowania wspierają tryby jazdy (Offroad, Comfort, GT, Sport), systemy bezpieczeństwa, a także system audio Sonus Faber.

Maserati Grecale GT - dane techniczne

Poj. silnika: 1995 ccm

Moc: 300 KM @ 5750 obr./min

Maks. moment obrotowy: 450 Nm @ 2000-4000

Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,6 sek.

Poj. bagażnika: 535 l

Masa własna: 1870 kg

Cena: od 81 400 EUR (ok. 356 000 zł) - zgodnie z cennikiem na stronie www.maserati-chodzen.pl