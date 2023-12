Jak przekazuje Financial Tmes, BYD, którego nazwę tłumaczy się na jakże idealistycznie brzmiące "Build Your Dreams, co można przełożyć na "Zbuduj Swoje Marzenia", stworzy na Węgrzech fabrykę samochodów elektrycznych. Trudno wyrokować czy obiekt był w sferze najskrytszych pragnień producenta, jednak na pewno pomoże mu w przyszłości osiągnąć zamierzone cele finansowe.

Fabryka BYD. Chińskie elektryki podgryzają zachodnie rynki

Nowa fabryka ma powstać w Segedynie na południu Węgier. Montowane będą w niej samochody elektryczne oraz hybrydy plug-in. Dzięki inwestycji BYD będzie mogło konkurować z Teslą o miano lidera w kwestii produkcji elektryków. Jak wynika z informacji pozyskanych przez Automotive News Europe, chińska marka w listopadzie sprzedała Europie nieco ponad 13 tys. egzemplarzy swoich samochodów. Model Atto 3 było najchętniej wybieranym modelem (ok. 11 tys. sprzedanych sztuk). Rynkowie analitycy twierdzą, że roczna zdolność produkcyjna fabryki będzie prawdopodobnie na poziomie ok. 200 tys. sztuk, jednak BYD chce z upływem czasu ją stale zwiększać.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto stwierdził, że Węgry zapewnią dotacje dla fabryki BYD, choć informację o jej dokładnej kwocie opublikują dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. "To będzie jedna z największych inwestycji w historii gospodarki Węgier" – powiedział Szijjarto. Warto zaznaczyć, że wybór Węgier na siedzibę nowej fabryki nie wziął się znikąd. Wcześniej Chińczycy otworzyli tam zakład produkujący akumulatory, z których korzystają takie marki jak chociażby Mercedes czy Audi. Co więcej, BYD produkuje na Węgrzech także autobusy elektryczne, które powstają w Komarom w północno-zachodniej części kraju.

Węgry ośrodkiem elektromobilności

Jak informuje Automotive News Europe, Węgry stały się jednym z przodujących europejskich ośrodków branży elektromobilności. W ciągu ostatnich pięciu lat różnorakie marki zainwestowały tam łącznie ok. 20 miliardów euro. Warto wspomnieć o wycenianej na 7,3 miliarda euro fabryce akumulatorów chińskiego Contemporary Amperex Technology, która powstaje w Debreczynie. U naszych bratanków swoje fabryki mają m.in. Mercedes, Audi czy też Suzuki.