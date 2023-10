Katalizatorowi baronowie. Kwota z kradzieży szokuje. Blisko 600 milionów dolarów

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jesteśmy gorsi od Amerykanów, ale to żaden powód do wstydu. Problem kradzieży katalizatorów w Stanach jest dość powszechnie znany. Do tego stopnia, że Toyota zaoferowała na tamtejszy rynek opcję osłony tej części w Priusie. Tym bardziej rozumiemy taką decyzję po poznaniu nielegalnego procederu na tak wielką skalę

Dwaj bracia, 32-letni Tou Sue Vang i 28-letni Andrew Vang wraz z matką, 58-letnią Monicą Moua z Sacramento (stan Kalifornia) prowadzili wystawne i luksusowe życie dzięki kradzieży właśnie katalizatorów. Przyznali się właśnie do nielegalnego zysku w wysokości 38 mln dolarów. Ta kwota jednak blednie przy całości uzyskanej przez szajkę przestępczą, do której należeli. Uwaga, wartość zagrabionego mienia przez całą bandę sięga kolosalnych 600 mln dolarów! A to wszystko ledwie w dwa lata.

Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów w sądzie w Sacramento. Odpowiadali za sieć dystrybucyjną — przerzucali części antysmogowe z Kalifornii do New Jersey, na drugim końcu kraju. Na ten moment prokuratura oskarżyła łącznie 21 osób. Wszystkie pochodzą właśnie z tych dwóch stanów. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się kradzieżą, a następnie transportem katalizatorów do rafinerii metali, a zyski z ich przetworzenia trafiały wprost do ich kieszeni.

Katalizator to źródło rzadkich metali. Nie musimy przekonywać, jak cenne są złoto, platyna i pallad. Pozyskać z nich można jeszcze cenniejsze stopy, które po przetopieniu są prawdziwą żyłą wspomnianego złotego kruszcu.

Niektóre z tych metali szlachetnych mają większą wartość w przeliczeniu na uncję niż złoto, a ich wartość w ostatnich latach rośnie. Cena czarnorynkowa katalizatorów może przekraczać 1000 dolarów za każdy

- podaje prokurator cytowany przez serwis The Guardian.

Trójka oskarżonych czeka teraz na sędziowski werdykt. Tou Sue Vang prawdopodobnie spędzi najwięcej czasu — przedstawiono mu aż 40 zarzutów — tym samym grozi mu kara 20 lat pozbawienia wolności i grzywna pół mln dolarów za każdy z nich. Drugi z braci wraz z matką powinni otrzymać nieco łagodniejsze wyroki, prawdopodobnie do 5 lat więzienia.

Statystyki amerykańskiej prokuratury generalnej podają, że w Kalifornii ma miejsce 37 proc. ogólnokrajowej liczy kradzieży katalizatorów. Tylko w tym stanie, każdego miesiąca zgłaszanych jest ponad 1,6 tys. kradzieży tego elementu wyposażenia auta.

