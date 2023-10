Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis. Zaćmienie słońca na wyciągnięcie ręki

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis to licząca jedynie 25 sztuk limitowana edycja modelu Ghost w całości poświęcona zaćmieniu słońca. Począwszy od specjalnego lakieru, aż po wyjątkową świetlną iluminację na podsufitce — wszystko, aby jak najlepiej oddać hipnotyzujący efekt tego kosmicznego zjawiska. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis. Prywatne zaćmienie słońca

Zacznijmy od lakieru, którym pokryto nadwozia wyjątkowych Ghost'ów. Kolor Lyrical Copper odwołuje się do promieni słońca, które w momencie zaćmienia ledwie wydostają się zza okręgu księżyca, walcząc z wszechobecnym mrokiem kosmosu. Jak sama jego nazwa wskazuje, postawiono tutaj na sproszkowany pigment w odcieniu miedzi, który w świetle zaczyna opalizować. Wszystko dopełniają felgi o nowym wzorze oraz pomarańczowe dodatki w odcieniu Mandarin. Są to m.in. listewki przy wlotach powietrza w zderzaku, ozdobna linia przechodzącej przez całą długość nadwozia, czy też wykończenie zacisków hamulcowych.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce



Prawdziwa magia zaczyna się jednak we wnętrzu. Zapewne większość motoryzacyjnych maniaków wie o specjalnych Rolls-Royce'owych podsufitkach z motywem rozgwieżdżonego nieba. W przypadku Black Badge Ghost Ékleipsis specjaliści z Goodwood poszli na całość. Po odpaleniu silnika kierowca oraz pasażerowie mogą podziwiać świetlny spektakl imitujący zaćmienie słońca. W kluczowym momencie 940 diod tworzy świetlisty okrąg. Cała sekwencja trwa siedem minut i 31 sekund, a więc tyle, ile najdłuższe zaćmienie słońca. Po ich upłynięciu na podsufitce pojawia się standardowy gwiezdny układ.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce

Nie możemy zapomnieć także o tapicerce. Czarna skóra z pomarańczowymi detalami pokrywa prawie każdy centymetr wnętrza. Pięknym detalem jest perforacja na przednich fotelach. Z ponad 200 tys. dziurek wyziera dodatkowa warstwa materiału w kontrastującym soczystym kolorze. Wisienką na torcie, a raczej gwiazdą polarną na nieboskłonie, jest tutaj umieszczony na desce rozdzielczej zegarek z 0,5 karatowym diamentem, także nawiązującym do zaćmienia słońca.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Fot. Rolls-Royce



Jak szybko mija zaćmienie słońca, tak w podobnym tempie wyprzedano wszystkie 25 sztuk Rolls-Royce'a Black Badge Ghost Ékleipsis Private Collection. Ile kosztował jeden egzemplarz? Niestety, producent tego nie zdradził. Prawdopodobnie była to kwota nieco wyższa, niż komercyjny lot w kosmos (Virgin Galactic oferuje taką przyjemność za ok. 450 tys. dol).