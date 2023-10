Warsaw Motor Show wystartował. Największa impreza motoryzacyjna w Polsce. "Technomaniacy również się ucieszą"

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W dniach 13-15 października (piątek - niedziela) odbywają się największe targi motoryzacyjne w Polsce. Warsaw Motor Show co roku przyciąga rzesze pasjonatów branży związanej z pojazdami. Ale to okazja nie tylko do zobaczenia największych perełek na dwóch i czterech kołach. Poznamy też mnóstwo najnowszych technologii związanych z branżą motoryzacji.

Auta i motocykle to nie wszystko. Technomaniacy też znajdą coś dla siebie

Trzydniowy maraton z imprezą ma miejsce w Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie. Podczas jego trwania mamy możliwość zapoznania się z cenionymi klasykami, przedstawicielami koncernów samochodowych oraz innowacyjnych rozwiązań. Swoje stoisko będzie mieć także Mio — jeden z największych producentów nawigacji GPS na świecie. Jednak to nie wszystko, co firma ma w zanadrzu. Z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie montowaniem wideorejestratorów w swoich pojazdach, mamy szanse zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami tajwańskich technologów w tej materii.

Poznaj świat motorsportu. Bezcenna wiedza od mistrzów kierownicy

Impreza skupi nie tylko producentów oraz największych graczy przemysłu samochodowego i motocyklowego. To również doskonała okazja na spotkanie oraz rozmowę z pasjonatami motoryzacji. Trafimy zarówno na przedstawicieli świata motorsportu, m.in. drużyn wyścigowych, klubów motoryzacyjnych czy osób związanych z torami wyścigowymi.

Hołd dla klasycznej motoryzacji? Jeszcze jak

Bardziej trafia do ciebie klasyka? Nic straconego! Równolegle odbywa się Warsaw Oldtimer Show, czyli wydarzenie dedykowane właścicielom, kolekcjonerom, ekspertom i miłośnikom klasycznych samochodów. Mustang Klub Polska zabierze was w kolorowy świat historii tego kultowego pony cara.

Na zgromadzonych będzie czekać też wyjątkowy Dodge oklejony w motywy znane z serii komiksów i filmów o Batmanie. Zarazem trafimy na grono profesjonalistów od detailngu, którzy podzielą sie swoją bezcenną wiedzą oraz efektami najbardziej fantazyjnych prac w swoim portfolio. Wśród nich będzie pełna renowacja lakieru Jeepa Wranglera z Terenwizji, największego w Polsce kanału o tematyce off-road na YouTube.