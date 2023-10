Zmiany w rejestracji aut. Będzie nowy kolor tablic i nowy obowiązek dla właścicieli

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło planowane zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów oraz tablic rejestracyjnych w Polsce. Zmiany wymusza kilka ustaw, które wchodzą w życie na początku 2024 roku. Nowości jest kilka. Co ważne na niektóre kierowcy czekają od dawna, inne ograniczą zbędną biurokrację. Jednym słowem tym razem, raczej jest się z czego cieszyć.

Obowiązkowa rejestracja już od 1 stycznia 2024 roku

Jednym z kluczowych punktów tych zmian jest zastąpienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji takiego pojazdu. To oznacza, że osoby kupujące samochodu będą musiały go zarejestrować, zamiast jedynie zgłosić ten fakt w urzędzie. Te zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2024 roku i tak naprawdę likwidują lukę powstałą po ostatnich zmianach.

Koniec z luką prawną dotyczącą rajdówek

Dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące samochodów przerobionych i wykorzystywanych w motorsporcie są istną patologią. Z jednej strony samochody takie trzeba przerabiać, żeby poprawić ich bezpieczeństwo, z drugiej strony auta te nie mogą przejść przeglądu, który z kolei konieczny jest do startu w zawodach. Istne wariactwo.

To jednak w końcu ma się zmienić. Nowe przepisy może nie są idealne, ale przewidują już wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych i wprowadzają nowe pojęcie: "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Według nowych przepisów właściciel samochodów przystosowanych do motorsportu będą mogli zarejestrować je na nowych zasadach. Po pierwsze będą zwolnieni z rutynowego badania technicznego (swoja droga samochody z klatkami i dodatkowymi systemami bezpieczeństwa wymaganymi podczas rajdów, są o niebo bezpieczniejsze od samochodów seryjnych), a po drugie dostaną odrębne tablice z innym kolorem.

Jaki będzie kolor nowych tablic? Interia sugeruje, że tło będzie pomarańczowe, ale to tylko niepotwierdzone przez ministerstwo gdybania. Na oficjalną informację z rządowych źródeł trzeba jeszcze chwilę poczekać. Najpóźniej dowiemy się o tym tuż przed 1 czerwca 2024, kiedy to rozporządzenie ma wejść w życie.

Co z jazdą rajdówek po drogach publicznych?

Co prawda nowe przepisy zwalniają z rutynowej kontroli, do jakiej przyzwyczajeni są właściciele zwyczajnych samochodów, ale nie oznacza to, że nie będą musieli pojawić się na stacjach kontroli pojazdów. Rozporządzenia przewiduje, że auta sportowe dostaną wyłącznie tymczasowe pozwolenie wydawane wraz z kompletem tablic na okres maksymalnie 12 miesięcy. Przedłużenie go będzie wiązało się z wizytą na tzw. badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi. I tu mała ciekawostka. O ile w trakcie zawodów rajdówki będą mogły poruszać się po drogach publicznych (po wyznaczonych przez organizatora tzw. objazdówkach), to już na badanie do stacji kontroli pojazdów nie dojadą na własnych kołach (przynajmniej legalnie), ale trzeba je będzie zawieźć tam lawetą.

Projekt nowego rozporządzenia zostanie poddany notyfikacji Komisji Europejskiej i wejdzie w życie w czerwcu 2024 roku. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące rejestracji pojazdów oraz tablic rejestracyjnych stracą ważność, nie później jednak niż 22 lipca 2025 r. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie procesu rejestracji pojazdów, a także dostosowanie ich do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników na terenie Polski.

Źródło: prawodrogowe.pl, gov.pl. sejm