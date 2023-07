Amerykańska drogówka sfałszowała dziesiątki tysięcy mandatów Liczyła na sowite premie

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wewnętrzny audyt akt policji stanowej w Connecticut wykazał, że wykryto ogromną ilość "nadprogramowych" mandatów drogowych. Proceder miał trwać przez pięć lat. To spore wypaczenie statystyk dotyczących wykroczeń i przestępstw.

Po wycieku pierwszych informacji o procederze Ned Lamont — gubernator stanu zwolnił wszystkie osoby zaangażowane w nielegalne działania. Pierwsze przesłuchania właśnie ruszyły. Powoli poznajemy szczegóły sprawy, która swój początek miała dzięki wstępnemu, niezależnemu raportowi z sierpnia zeszłego roku.

Ówczesne dochodzenie wykazało, czwórka policjantów z jednego oddziału miała sfałszować setki mandatów. Jednak dopiero po świeżo zakończonym wielkim dochodzeniu ujawniono, że skala była znacznie większa. Rekordzista miał "wystawić" ich aż 1350 w latach 2014-2017".

Prawo zawiodło obywateli. Nie obyło się bez kontekstu rasowego

Wszystkie fałszywe dokumenty trafiły do stanowej bazy profili rasowych. To oznacza, że mogły wypaczyć statystyki dotyczące skali przestępczości. Kontrolerzy mają wrażenie, że zatrzymano więcej białych obywateli, niż w rzeczywistości. Może to rodzić pole do dalszej polaryzacji nie tyle, co pośród mieszkańców stanu, ale i całego kraju.

Przypomnijmy, że ustawa Connecticut dotycząca Alvina W. Penna wymaga, aby funkcjonariusze zwracali uwagę na postrzeganą tożsamość rasową wszystkich osób zatrzymanych w ruchu drogowym w ramach działań na rzecz ograniczenia profilowania rasowego.

Nadal ustala się dokładną liczbę fałszywych mandatów. Nie wykluczono również, że zawiódł "czynnik ludzki". Dane statystyczne w bazie nie pokrywają się z wystawionymi dokumentami, więc należy również sprawdzić dokładność prowadzenia księgi sądowej. Niemniej oskarżeni i tak nie mogą spać spokojnie. Fałszerstwo podlega karze ograniczenia wolności.

Naukowcy stwierdzili jednak, że ilość fałszywie wystawionych dokumentów może sięgać nawet ponad 58 tysięcy. To mogłoby wskazywać, że cała sytuacja jest wynikiem działania skorumpowanych, ale i niekompetentnych stróżów prawa.

Lider większości w Izbie Reprezentantów stanu Connecticut, Jason Rojas, powiedział, że sytuacja ma "straszne konsekwencje dla poczucia bezpieczeństwa publicznego". Oficjalne śledztwo właśnie się rozpoczyna, więc niebawem poznamy dokładne dane.