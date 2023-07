Ten potężny Dodge wyszedł zaledwie w 340 egzemplarzach. "Cena zwali nas z nóg"

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Co najbardziej urzeka w muscle carach z przełomu lat 60. i 70.? Pierwszą odpowiedzią będzie zapewne potężny silnik 426 HEMI V8. Ale gdyby wsadzić go w nadwozie skąpane w wyrazistym odcieniu różu? To materiał na natychmiastowy klasyk.

Kolor należy do palety Hi-Impact, która zadebiutowała w gamie Dodge'a i Plymouth'a w 1969 r. Obejmowała: Go Mango, Butterscotch i Hemi Orange (witamina C, żółć Bahama i czerwień Tor). Jednak rok później pojawił się absolutnie dziki kolor Panther Pink. Choć znajdzie się kilku malkontentów, to w połączeniu z białymi elementami karoserii i jasnym wnętrzem, auto prezentuje się wręcz obłędnie.

Święty Graal motoryzacji. Cudem jest go zobaczyć na żywo

Ale różowych Challengerów nie wyprodukowano tak mało nie ze względu na "problem" fanów muscle carów z tym kolorem. Odcień dostępny był jako limitowana edycja wiosenna z 1970 r. Sprzedaż szybko się zakończyła, a auto trafiło do ledwie 340 szczęśliwców.

Dodge Challenger Panther Pink wystawiony na aukcji fot. 1958stevea, użytkownik Ebay

Egzemplarz wystawiony na aukcji kryje pod maską widlastą jednostkę o ośmiu cylindrach (7,2 litra), a moc sięga imponujących 440 KM. Auto ma jednak jeszcze kilka tajemnic...

Jest jednak kilka niespodzianek. Zaważy to na cenie końcowej?

Numer nadwozia tego Challengera sugeruje, że hardtop opuścił fabrykę z silnikiem V8, ale o mocy 383 KM. Brak informacji, dlaczego zastąpiono go mocniejszym. To zła wiadomość dla zagorzałych kolekcjonerów. Kolejna jest taka, auto w odmianie 383 R/T występowało znacznie częściej, niż wersja 440 R/T (9067 do 2802).

Dodge Challenger Panther Pink wystawiony na aukcji fot. 1958stevea, użytkownik Ebay

Malowanie również owiane jest tajemniczą nutą. Z ogłoszenia możemy wyczytać, że Dodge jest „wykończony w kolorze FM3 Panther Pink", ale nie określa, czy odcień jest zgodny z fabrycznym. W galerii zdjęć nie ujrzymy również fotografii wnętrza maski, aby zweryfikować poprawny kod tego lakieru. Choć kilku kolekcjonerów może czuć się zawiedzionych, to Dodge nadal wzbudza wielkie zainteresowanie.

Choć aukcja trwa nadal, to już ostatni moment, aby spełnić swoje motoryzacyjne marzenie i zasiąść za kierownicą amerykańskiej legendy w wyjątkowej specyfikacji. Cena przekroczyła już 40 tys. USD i z pewnością nie jest ona ostateczna. Zainteresowani aukcją znajdą do niej link tutaj.

Dodge Charger Panther Pink wystawiony na aukcji fot. 1958stevea, użytkownik Ebay