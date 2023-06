Nowe elektryczne radiowozy na służbie. Policjanci odebrali 9 aut za 2,1 mln zł

Flota dolnośląskiego garnizonu policji powiększyła się 9 elektrycznych radiowozów. Są to pojazdy oznakowane nowymi barwami, które wykorzystywać będą funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów województwa. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2,1 miliona złotych, z czego połowę środków przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a druga połowa sfinansowana została z budżetu państwa. Więcej o nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym przez służby mundurowe piszemy na Gazeta.pl.

Wszystkie auta to Nissany Leaf drugiej generacji, wyposażone w silnik elektryczny o mocy 150 KM i 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd jest przekazywany na przednią oś poprzez automatyczną przekładnię, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi około 8 sekund. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 144 km/h. Naładowany do pełna akumulator litowo-jonowy o pojemności 40 kWh pozwala na przejazd około 370 km.

Elektryczne radiowozy dla pionu prewencji

Przekazanie kluczy do nowych samochodów policjantom odbyło się 29 czerwca na parkingu przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Bezemisyjne radiowozy będą wykorzystywane przez mundurowych z pionu prewencji w takich jednostkach jak: Legnica, Jelenia Góra, Strzelin, Bolesławiec, Kłodzko, Oława oraz Wrocław.

35 nowych oznakowanych radiowozów. Policja wybrała japońskie crossovery

Policjanci w komunikacie prasowym informują, że obecnie na terenie województwa dolnośląskiego, na służbie jest w łącznie 75 policyjnych aut elektrycznych oraz hybrydowych. Ekologiczne radiowozy są każdego dnia wykorzystywane podczas realizacji różnego rodzaju działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów Dolnego Śląska.