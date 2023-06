Już czas na klapki i jazdę na bosaka. Jakie straszne kary za to grożą? Co na to eksperci?

Praktyczne porady związane z eksploatacją samochodu znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Przepisy drogowe regulują wiele kwestii związanych z prowadzeniem pojazdów. Czy odnoszą się także do obuwia? Odpowiedź w tym przypadku może być jedna. Absolutnie milczą w tym przypadku. To jednak jeszcze nie oznacza, że kierujący może całkowicie bezkarnie prowadzić w klapkach czy na boso. Może, ale do czasu. Do czasu, w którym nie dojdzie do kolizji.

Czemu lepiej nie prowadzić samochodu w klapkach lub na boso?

Prowadzenie w klapkach czy bez butów pogarsza czucie samochodu. Kierowcy trudniej jest naciskać pedały, podczas nacisku stopa ma mniej stabilną pozycję, a do tego np. noga może się ześlizgiwać z pedału czy klapek zawsze może dostać się pod pedał i zablokować jego pracę. Szczególnie tragiczny będzie scenariusz, w którym problem dotknie pedału hamulca. To może uniemożliwić zatrzymanie pojazdu w porę. To najszybsza recepta na kolizję lub wypadek.

Choć wiele osób ceni sobie za wygodę klapki typu japonki, to nie nadają się one do prowadzenia samochodu. Mogą łatwo ześlizgnąć się ze stopy i w kluczowym momencie uniemożliwić wciśnięcie pedału hamulca czy sprzęgła, co jest bardzo niebezpieczne – mówi Zbigniew Weseli, ekspert Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Przepisy nie regulują kwestii obuwia kierowcy. Zasady bezpieczeństwa już jednak tak. Właśnie dlatego gdyby kandydat na kierowcę pojawił się na egzaminie na prawo jazdy w klapkach, nie zostałby dopuszczony do praktycznej części. Egzaminator nie pozwoliłby mu zasiąść za kierownicą.

Ile wynosi mandat za prowadzenie samochodu w klapkach?

W sytuacji, w której w wyniku jazdy w klapkach lub na boso kierowca doprowadzi do kolizji, poniesie konsekwencje z tytułu art. 86 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń. A ten stwierdza wyraźnie, że "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny". Kara grzywny jest stwierdzeniem otwartym. Oznacza zatem, że kierowca może zostać ukarany przez policjantów mandatem karnym wynoszącym od 20 do 5000 zł. Dodatkowo do konta kierującego dopisanych zostanie minimum 10 punktów karnych.

Klapki za kierownicą lepiej zamienić na sandały

Na koniec drobna porada. Jak nie klapki czy bose stopy, to co? Komfort jazdy samochodem latem mogą spokojnie zapewnić również buty. Szczególnie takie, które zostały wyposażone w cholewę wykonaną z siatki. Gwarantuje przewiewność. To samo dotyczy sandałów. A jednocześnie te obydwa typy obuwia zapewnią kierującemu właściwe podparcie stopy i zminimalizują ryzyko ześlizgnięcia się nogi z pedałów.

Podczas jazdy samochodem najlepiej sprawdzają się niekrępujące kostek buty sportowe na równej, płaskiej i niezbyt śliskiej podeszwie. Jeżeli musimy założyć eleganckie obuwie, to bez wydłużonych nosków i na jak najbardziej płaskim i stabilnym obcasie. Najlepiej jednak zawsze mieć w samochodzie parę sportowych butów tylko do jazdy i zakładać je zwłaszcza na dłuższe trasy – dodaje Zbigniew Weseli, ekspert Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.