Akcyza za samochód z Niemiec. Są dwie stawki, jedna to aż... 18,6 proc.

W czasach boomu, na kierowców sprowadzających auta używane do Polski czekał szereg kosztów. Ci musieli wnieść m.in. opłatę recyklingową o wysokości 500 zł, uzyskać za równe 160 zł zaświadczenie VAT-25 z Urzędu Skarbowego czy wykupić kartę pojazdu za 75 zł. Te trzy wydatki na przestrzeni ostatniej dekady zniknęły. Pozostał jeden. Nadal występuje konieczność opłacenia akcyzy. I nadal akcyza może sięgnąć nawet 18,6 proc. wartości pojazdu.

Czym jest akcyza na samochód?

Akcyza to rodzaj podatku, który ma chronić krajowy rynek motoryzacyjny. Płaci się ją w przypadku importu pojazdu, który wcześniej nie był zarejestrowany w Polsce. Co ważne, podatek ten dotyczy zarówno aut używanych, jak i nowych. Akcyzę zawsze opłaca importujący. W przypadku aut nowych będzie to zatem polski importer czy też krajowy przedstawiciel firmy motoryzacyjnej, a aut używanych prywatny kierowca, który nabył pojazd za granicą lub handlarz, sprzedający pojazd w kraju.

Ile wynosi akcyza na sprowadzane samochody?

Stawki akcyzy są dwie. A właściwie to bazowe stawki. Pierwsza zakłada opłatę o wysokości na poziomie 3,1 proc. wartości pojazdu i dotyczy tych aut, które mają silnik o pojemności do 2000 cm3. Druga mówi już o 18,6 proc. wartości samochodu. Obowiązuje w przypadku samochodów sprowadzonych, które są wyposażone w silnik o pojemności wyższej od 2000 cm3. Pisząc o stawkach, celowo użyłem zwrotu wartość pojazdu, a nie jego cena. Podstawą do wyliczenia nie jest bowiem cena pojazdu zapłacona za niego za granicą i wpisana na umowie. Podstawę stanowi średnia wartość rynkowa wyliczona w Polsce na podstawie rocznika.

Bazowe stawki akcyzy są dwie. Na pewien rabat mogą jednak liczyć kierowcy kupujący samochody ekologiczne. Stawka maleje do:

0 proc. w przypadku samochodów elektrycznych, wodorowych i hybryd plug-in PHEV wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności do 2000 cm3. Te z akcyzy są zwolnione.

1,55 proc. w przypadku klasycznych hybryd HEV i miękkich hybryd MHEV wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności do 2000 cm3,

9,3 proc. w przypadku klasycznych hybryd HEV i miękkich hybryd MHEV wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności od 2001 do 3500 cm3,

9,3 proc. w przypadku hybryd plug-in PHEV wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności od 2001 do 3500 cm3.

Ważne! Akcyzy za import samochodu nie zapłaci także ten kierowca, który wraca do Polski z pobytu stałego lub czasowego za granicą i przywozi ze sobą wcześniej eksploatowane auto.

Akcyzę można zgłosić i opłacić online

Jeszcze kilka lat temu do opłacenia akcyzy konieczne było wypełnienie deklaracji i wizyta w Urzędzie Celnym. Dziś sprawa jest dużo prostsza. Kierowca może złożyć deklarację, opłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie dokonania wpłaty online. Każdą z tych czynności wykonuje się na rządowej stronie puesc.gov.pl. Do autoryzacji transakcji konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego, ewentualnie konta w jednym z honorowanych banków. W ten sposób potwierdza się tożsamość.

Kara za niewypełnienie obowiązku akcyzowego

Kierowca importujący samochód musi wypełnić deklarację akcyzową maksymalnie 14 dni od momentu wystąpienia obowiązku podatkowego. Na opłacenie samej akcyzy ma 30 dni. Przy czym za moment wystąpienia obowiązku podatkowego przyjmuje się chwilę, w której auto przekroczyło polską granicę. Za niezłożenie deklaracji i nieopłacenie akcyzy w terminie kierowca może zapłacić do 2200 zł kary. Dodatkowo nie będzie miał możliwości zarejestrowania pojazdu.