Dzisiaj rusza ogólnopolski strajk diagnostów. Lista protestujących SKP jest GARGANTUICZNA

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zdecydowała o rozpoczęcu ogólnopolskiego protestu. Dodatkowo uczestnicy Walnego Zgromadzenia PISKP wysłali do Premiera i Ministra Infrastruktury specjalny apel o podjęcie pilnych działań w celu urealnienia stawek opłat za badania techniczne. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Protest diagnostów. Ponad 300 stacji zamkniętych

To jak zmieniły się realia gospodarcze bardzo dobrze obrazuje wysokość minimalnego wynagrodzenia. W 2004 roku było to 824 zł brutto, za co można było zapłacić za osiem badań okresowych samochodu osobowego. Od 1 lipca 2023 roku, minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3600 zł brutto i starczy ono na 36 badań. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4242 zł - kierowca będzie mógł za nie zapłacić za 42 badania.

Jak przekazują protestujący diagności przez ostatnie 19 lat wysokość opłat nie zmieniła się, podczas gdy koszty prowadzenia działalności wzrosły dramatycznie - nawet o 400 proc. Jak przekazuje Marcin Barankiewicz z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów: "Chcielibyśmy, żeby w ustawie było zapisane, że ta stawka będzie waloryzowana. Protest będzie wyglądał tak, że zarówno diagności, jak i właściciele stacji będą na miejscu, przez cały dzień. Będą tłumaczyć kierowcom, dlaczego się zamykają i dlaczego nie można wykonać badania technicznego samochodu".

Poniżej prezentujemy pełną listę stacji, które zostały zamknięte na czas protestu:

Stacja Kontroli Pojazdów, BAU/011/P, Lipsk ul. Jermakowicza 12 MOTOBIS Sp. zo.o, BBI/002/P, Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 18 Stacja Kontroli Pojazdów, BCBY/002, Osielsko ul. Kolonijna 3 PZM OZDG Sp. z o.o, BI/004/P, Białystok ul. Wierzbowa 8 Zespół Szkół Mechanicznych, BI/015/P, Białystok ul. Broniewskiego 14 PZM OZDG Sp. z o.o, BS/018/P, Suwałki ul. Waryńskiego 26B PZM OZDG Sp. z o.o, BSI/012, Siemiatycze ul. Kościuszki 11 Diagnostyk sc, BSU/001/P, Wiżajny ul. Sejneńska 47 WITAS .C., CB/036, Bydgoszcz ul. Pod Skarpą 52 AUTO RENO-LAK, CB/049/P, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 42 Diagnostyka Pojazdów, CBR/013/P, Jabłonowo Piecewo 17A SKP Witkowscy, CBY/011/P, Białe Błota ul. Ostróżki 12 EMAR-BIS S.C, CBY/014, Koronowo Aleje Wolności 14 Stacja Kontroli Pojazdów, CBY/023/P, Solec Kujawski Otorowa45 DREWMOT Sp. z o.o, CGD/005, Golub Dobrzyń ul. Sokołowska 23 DREWMOT Sp. z o.o, CLI/006, Radomice 119 SKP Podlaszewski, CTR/023, Czernikowo ul. Kolejowa 14 Serwis Samochodowy WIESE, CTU/006/P, Tuchola ul. Świcka 76 MARKON, CW/021, Włocławek ul. Zielna 41c MARKON, CW/023, Brzesć Kujawski Stary Brześć 24A AUTOPOL, CWL/007 Chodecz ul. Włocławska 3 Huta Szkła OSKP Popławscy Sp.J, DGR/003, Góra ul. Lipowa 31 AUTO TECH, DGR/004/P, Wąsosz ul. Przemysłowa Stacja Kontroli Pojazdów, DGR/005/P, Góra ul. Polna 3 TOMA-CARS Sp. z o.o Sp.K., DKL/021, Bystrzyca Kłodzka ul. Kłodzka 10 WIKTOROWICZ Sp.J, DSW/001, Strzegom ul. Sikorskiego 13 MD AUTO, DSW/023/P, Strzegom Olszany 10A Stacja Kontroli Pojazdów, DTR/003/P, Trzebnica ul. Jędrzejowska 57 POM, DTR/004/P, Trzebnica ul. Wrocławska 10 TADROM, DTR/008, Żmigród ul. Przemysłowa 2 AUTO KOMPLEKS, DTR/010, Trzebnica ul. Milicka 51A AUTO OWCZAREK, DTR/011, Oborniki Śląskie ul. Siemianicka 75 MOTOKĄT, DWR/016, Kąty Wrocławskie ul. Teczowa 5 AUTOCENTRUM Keczmer, DWR/030/P, Smolec ul. Wrocławska 11 ROS, DZA/019/P, Kamieniec Ząbkowicki ul. Krótka 3 MADO-MOTO, DZG/007/P, Bogatynia ul. Turowska 63 AUTO-AS BOSCH CAR SERVICE, DZG/015/P, Bogatynia ul. Skłodowskiej - Curie 30 RENOMA, DZL/001, Złotoryja ul. Legnicka 31 Spółdzielnia w Sędziszowej, DZL/002, Świerzawa ul. Środkowa 1 Mechanika i Elektromechanika, EBE/008, Rusiec ul. Konopnickiej 5 Stacja Kontroli Pojazdów, EBR/001, Brzesiny ul. Małczewska 28 PZM OZDG Sp. z o.o, EL/05/P, Łódź PZM OZDG Sp. z o.o, EL/058, Łódź SKP BRYL, EL/112, Łódź ul. Paradna 71 PZM OZDG Sp. z o.o ELC/001 Łowicz PZM OZDG Sp. z o.o ELC/005/P Domaniewice PZM OZDG Sp. z o.o ELC/020 Bielawy SPEED SERVICE ELC/021/P Zielkowice ul. Nieborowska 2 AUTO - SERVICE ELW/016/P Koluszki ul. Słowackiego 99 Usługi Motoryzacyjne ELW/021/P Koluszki ul. Partyzantów 2d Stacja Kontroli Pojazdów EPA/001 Ksawerów ul. Tymiankowa 4 PW TOS EPA/003/P Pabianice ul. Piłsudskiego 34 SNART EPA/009 Pabianice ul. Mariańska 12 AUTO REMA EPA/010/P Dobroń ul. Kosobudzka 5 MOTOPORTO EPA/014/P Pawłówek 14A-14B AUTO-PERFECT EPA/015 Pabianice ul. Rypułtowicka 57 LEWITYN s.c EPA/019/P Pabianice ul. Bugaj 106 FIESTA PLUS Sp. z o.o EPA/021 Pabianice ul. Ksawerowska 7 PZM OZDG Sp. z o.o EPD/005 Uniejów PZM OZDG Sp. z o.o EPD/009 Poddębice PHU DIAGNOSTA EPI/005 Srock ul. Stawna 1 PHU DIAGNOSTA EPI/018 Kamieńsk ul. Wrzosowa 1B WYKOR Sp. z o.o ERA/024/P Łączkowice 20N WRÓBLEX ERA/025 Radomsko ul. Krakowska 119 RUMI DIAGNOSTIC ERA/026 Radomsko łódzkie TRUCK SAN Rybka Group transport ERA/029 Łączkowice 16C PZM OZDG Sp. z o.o ES/005/P Skierniewice Stacja Diagnostyczna s.c Paluch ESI/004 Miklesz 5 PZM OZDG Sp. z o.o ETM/002/P Tomaszów Mazowiecki RAD-CAR ETM/024/P Lubochnia ul. Tomaszowska 11 Stacja Kontroli Pojazdów EWE/006/P Galewice ul. Boczna 1 PZM OZDG Sp. z o.o EZD/008/P Zduńska Wola PZM OZDG Sp. z o.o EZG/004/P Zgierz ARIS EZG/017/P Zgierz ul. Łęczycka 11 Stacja Kontroli Pojazdów FG/027 Gorzów Wielkopolski ul. Złotego Smoka 16 MACK AUTOSERWIS FGW/004/P Witnica ul. Żwirowa 8 MASA Sp. z o.o FKR/001 Krosno Odrzańsie ul. Gubińska 44 GÓRA Tomasz Kosciów FKR/006 Gubin ul. Żwirki i Wigury 52 PARTNER Sp. z o.o FNW/017 Nowa Sól ul. Zielonogórska 138 SKP POLDEX FSD/009 Stare Kurowo ul. Kosciuszki 143 B Stacja Kontroli Pojazdów FSL/018 Cybinka ul. Krośnieńska 102A MASA Sp. z o.o FZ/001 Zielona Góra ul. Sulechowska 32 MASA Sp. z o.o FZ/014/P Zielona Góra Trasa Północna Stacja Kontroli Pojazdów FZA/007/P Żary ul. Kilińskiego 30 PHU BOMAX FZI/009/P Sulechów ul. Jana Pawła II 48 POL TRUCK SERVICE FZI/013 Czerwieńsk ul. Lubuska 15A MADO s.c GA/019/P Gdynia ul. Słoneczna 61 MEGATRANSPORT GA/032/P Gdynia ul. Maciejewicza 2 LEMAR Sp. z o.o GD/001 Gdańsk ul. Milskiego 1 TRANSBUD GDAŃSK SA GD/013 Trakt Św. Wojciecha 253 MAŃSKI GD/03/ Gdańsk ul. Banińska 6a MAŃSKI GD/047/P Gdańsk ul. Lubczykowa 7 MAŃSKI GD/049/P Gdańsk ul. Otomińska 39 MAŃSKI GD/056/P Gdańsk ul. Kartuska 240 MAŃSKI GD/068/P Gdańsk ul. Banińska 8 MAŃSKI GD/069/P Gdańsk ul. Banińska 8 MAŃSKI GDA/016 Pruszcz Gdański ul. Dantyszka 2 MAŃSKI GDA/020/P Pruszcz Gdański ul. Dantyszka 2 MAŃSKI GDA/021 Trąbki Wielkie ul. Towarowa 6 MAŃSKI GKA/006 Garcz ul. Kartuska 48 MiM Maciej Hinz GKA/010/P Kościerzyna ul. Jaśminowa 2 AUTOTEST GKA/036 Gdańsk - Leźno Aleja Lipowa 118 TOS GKW/001/P Kwidzyn ul. Lotnicza 5 SPUM GKW/006/P Kwidzyn ul. Krótka 2 ROBERT RYBICKI GKW/015/P Kwidzyn ul. Malborska 112 KOZAK AUTO GKW/016/P Mareza ul. Grabowska 7 MAJEROWICZ GKW/017/P Kwidzyn ul. 11 listopada 25 MAJEROWICZ GKW/018 Kwidzyn ul. Słowackiego 1 A&J GKW/019 Brachlewo 49 MAJEROWICZ GKW/020 Kwidzyn Nowy Dwór 1 Mieczyslaw Żebrowski GKW/05/P Kwidzyn ul. Hallera 28A PKS Kwidzyn GKW/07 Kwidzyn ul. Żwirowa 2 PKS Kwidzyn GKW/07 Kwidzyn ul. Żwirowa 2 AMK SERWIS Sp. z o.o GPU/011 Puck ul. Żarnowiecka 15 MAŃSKI GSL/015 Kepice ul. Sikorskiego 8F Stacja Kontroli Pojazdów GST/001/P Skaszewy ul.Starogardzka 2a SKP Waldemar Wyborski GSZ/001 Sztum Kepina 50 Stacja Kontroli Pojazdów GTC/001 Rudno ul. Przemysłowa 2 Kompleksowe Usługi Motoryzacyjne GTC/0014 Zajaczkowo 43 SUW Rumia GWE/03 Rumia ul. Grunwaldzka 33 OMNICAR S.C GZS/009/P Kwidzyn ul. Smodlibowskiej 1/66 ZHU Edward Mech KBC/010/P Nowy Wisnicz 22B ZHU Edward Mech KBC/016 Kobylec 272 CAREM Sp. z o.o KCB/017/P Nowy Wiśnicz Olchawa 150 JOLPI Piotr Nowak KLI/027 Mszana Dolna ul. Orkana 68B JOLPI Piotr Nowak KMY/026 Głogoczów 944 AUTO CENTRUM FUDALA KNT/005/P Czarny Dunajec ul. Kolejowa 30 c SKR Spytkowice KNT/006 Spytkowice 25 PALMAR KNT/012/P Jabłonka ul. Przemysłowa 10 SKP Wróblewscy KNT/015 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29 OSKP BIELA KNT/028 Rogoźnik 12 IWO-MAR KOL/021 Tyciąż ul. Przemysłowa 2 ELTOR Sp. z o.o KR/003 Kraków ul. Półłanki 80 AUTO DIAGNOSTYKA KR/092 Kraków Os.Strusia 13 POLINAR KR/118/P Kraków ul. Ofiar Dąbia 14 Krak-Estate Sp. z o.o KR/136/P Kraków Os. Bohaterów Września 1H ECO-CARS KR/136/P Kraków os. Bohaterów Wrzesnia 1H BIB AUTO KRA/009/P Czernichów ul. Usługowa 3 PZM OZDG Sp. z o.o KRA/035/P Modlniczka ul. Kasztanowa 15 SIMP-AUTOMEX KTA/002/P Łęg Tarnowski ul. Tarnowska 167 WUSP Wadowice KWA/004/P Andrychów ul. Krakowska 17 HUT-BUR KWA/005/P Andrychów ul. Beskidzka 12B EUROMOT KWA/009/P Chocznia ul. Kościuszki 182 Stacja Kontroli Pojazdów KWA/019/P Andrychów ul. Szewska 46A AUTO NAPRAWA KWI/002/P Niepołomice ul. Na Grobli 2M Usługi Motoryzacyjne KWI/029/P Wieliczka Gorzków 14 ERWIS RACZYŃSKI LBI/012/P Łomża ul. Topolowa 11 ROLTEX SIEDLISZCZE Sp. z o.o LCH/006 Siedliszcze ul. Chełmska 1 ROLTEX SIEDLISZCZE Sp. z o.o LCH/007/P Wierzbica ul. Chełmska 18 ROLTEX SIEDLISZCZE Sp. z o.o LCH/009 Rejowiec ul. Przemysłowa 18 SKP SMYK s.c LKS/011 Krasnystaw ul. Grobla 17 Stacja Kontroli Pojazdów LLB/017/P Lubartów ul. Leśna 19 Leśna 19 Sp. z o.o Sp.K LLB/017/P Lubartów ul. Leśna 19 AUTO SERVICE Warowny LRY/001 Ryki, Stara Dąbia 32 AUTO MAX LRY/011 Kłoczew ul. Targowa 6 AUTO STORCZYK LRY/016 Ryki ul. Fabryczna 24 KAMEL TEAM LU/089 Lublin ul. Kasprowicza 100 Stacja Kontroli Pojazdów NEL/013 Kalinowo Długie 10A TRANSMECH Sp. z o.o NGO/002/P Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 33 INTER TRANS NOL/009 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19A PB "SYPKO" OSKP OKL/007 Kluczbork ul. Katowicka 26 ROS ONY/018 Otmuchów ul. Gródkowska 4H LIDER Henryk Gasiorek ONY/020/P Nowy Swiętów 97 R&N International Poland OOL/013/P Olesno ul. Częstochowska 19 ELTRANS Sp. z o.o OP/002/P Opole ul. Oleska 94 AUTO SERWIS Dobkowski OP/017/P Opole ul. Sadowa 13 GEORG & BARON p.J. OP/02//P Opole ul. Oleska 99-101 BARTEX OP/023/P Opole ul. Kowalczyków 60 KULMAT SKP OP/024/P Opole ul. Armii Krajowej 35 Mechanika Pojazdowa Stalmach OP/039/P Opole ul. Dworska 12 FUHL SERIS OST/008 Izbicko ul. Wojska Polskiego 45B KOMFORT @ PCH/007 Budzyń ul. Chodzieska 28 Stacja Kontroli Pojazdów PCH/007 Budzyń Os. Cechowe 1805 Stacja Kontroli Pojazdów PCH/009 Budzyń Osiedle Cechowe 44 SKP Joanna PCT/010 Lubasz ul. Szamotulska 8a SKP Joanna PCT/012 Kuźnica Czarnkowska ul. Polna 1G Tacho - Tech Sp. z o.o PGN/001 Gniezno ul. Kolejowa 2 DRZEWIECKI MOBILE PGN/028/P Trzemeszno ul. Słoneczna 2A AUTO SERWIS Michał Baron PGN/029 Sroczyn 31 RS AUTO PGN/032 Gniezno ul. Gdańska 109 SKP PGN/034/P Czerniejewo ul. Kochanowskiego 26 SM AUTO PGN/045 Zydowo ul. Tulipanowa 3 AUTO-TANK PKN/019 Golina ul. 1 Maja 79 AUTO-MOTO DANUTA PMI/004 Międzychód ul. Poznańska 6 AUTO-MOTO DANUTA PMI/007 Sieraków ul. Daszyńskiego 21 AUTO-MOTO DANUTA PMI/009 Bielsko ul. Armii Poznań 72 Stacja Kontroli Pojazdów Napierała PO/032/P Spławie 23 Stacja Kontroli Pojazdów Napierała PO/068 Spławie 24 Q SERVICE Całka PO/069/P Poznań Al. Solidarności 55A Stacja Kontroli Pojazdów PO/093/P Poznań ul. Obornicka 299 PRZEGLADOWNIA Zagórska Sp.J PO/094/P Poznań ul. Szwedzka 14 EVO Ewa Walkowiak POB/007 Oborniki ul. Głaszyńska 22 ALMAK Obst Sp.J POB/008/P Jaracz 6B Rogoźno Firma MAX POB/009 Ryczywół ul. Chodzieska 3d SZUHKR OSKP POS/003 Odolanów ul. Kaliska 78 AUTO - DIAGNOSTYKA POS/019/P Odolanów ul. Strzelecka 1 TEMOT Sp. z o.o POS/020/P Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 53 BUDO-TŁUMEX POS/030 Raszków ul. Koźmińska 8A YANDA&CAR POS/033/P Odolanów ul. Kaliska 85 Stacja Kontroli Pojazdów POT/030 Palaty ul. Klonowa 1 AUTOPOL POZ/064 Golęczewo Szosa Poznańska 29 Stacja Kontroli Pojazdów POZ/084 Rokietnica ul. Szkolna 29 Firma MAX PSZ/010 Wronki ul. Sierakowska 45 Stacja Kontroli Pojazdów PWA/014/P Wągrowiec ul. Bartodziejska 47a SKP PWR/010 Nekla ul. Ogrodowa 15 AUTO-MOTO Sosonowski PZL/007 Krajenka ul. Złotowska 62 M&M CARS RKL/010/P Wilcza Wola, Kopcie 24D MAKCAR Biuro Usłu Motoryzacyjnych RLU/008/P Oleszyce ul. Św. Jana 32 Warsztat Diagnostyki Samochodowej RSR/013 Frysztak ul. Sportowa 11 FRANEK Tomasz Zarębkiewicz RTA/015 Siedleszczany 78A MOTOWIT RTA/017 Gorzyce ul. Działkowców 10 Stacja Kontroli Pojazdów SBE/027 Siewierz ul. Będzińska 60 AUTO-DIAGNOSTYKA SC/008/P Częstochowa ul. Jagiellońska 78 PHU "SILVER" Jerzy Zając SC/041/P Czestochowa ul. Połaniecka 33B MOTOKLINIKA SC/045/P Częstochowa ul. Narcyzowa 31 AUTO KLINIKA s.c SI/007/P Siemianowice Śląskie ul. Kapicy 10 ADAMEX SJZ/010 Jastrzębie Zdrój ul. Pszczyńska 22 Stacja Kontroli Pojazdów SKL/014/P Łobodno ul. Prusa 62 Stacja Kontroli Pojazdów SKP/001/P Lututów ul. Ogrodowa 9B MOTOKLINIKA SLU/014/P Herby ul. Lubliniecka 41 Blacharstwo i Lakiernictwo Maria Halabowska SMY/002/P Myszków ul. Krasickiego 6 ANETPOL SMY/006 Myszków ul. 1 Maja 66 AUTOPLUS Sp. z o.o SMY/009 Myszków ul. Słowackiego 97a DUBLET-BIS Sp. z o.o SMY/010 Żarki ul. Myszkowska 61 OSKP Halabowscy SMY/011 Myszków ul. Strugi 1 STTRANS s.c SMY/012 Niegowa ul. Wojska Polskiego 56 AUTO SERWIS SMY/013/P Żarki ul. Moniuszki 71 AUTO PERFECT SO/002/P Sosnowiec ul. Dobrzańskiego 6 AUTO KOMPLEKS SO/007/P Sosnowiec ul. Północna 51 CAR-DIAG s.c SPS/008 Suszec ul. Pszczyńska 68 OMEGA Sp. z o.o SRS/005 Ruda Śląska ul. Stara 1 AUTO BUD PLUS SRS/007/P Ruda Śląska ul. Szpaków 51 AUTO BUD Sp. z o.o SW/003 Świętochłowice ul. Katowicka 73 Stacja Kontroli Pojazdów SZ/004 Żory ul. Okrężna 3A ZHU Józef Skrzypa SZ/040 Szczecin ul. Pomorska 48a Stacja Kontroli pojazdów SZA/021/P Poręba ul. Armii Krajowej 110 Stacja Kontroli Pojazdów SZO/005 Żory Al.. Zjednoczonej Europy 15A Stacja Kontroli Pojazdów SZO/01 Żory ul. Armii Krajowej 90 Stacja Kontroli Pojazdów SZO/02/P Żory ul. Męczenników Oświęcimskich 28a AUTO KOMPLEX SZY/007 Węgierska Górka ul. Kolejowa 7 AUTO KOMPLEX SZY/015/P Rajcza 10A MGTrans SZY/023/P Żywiec ul. Witosa 36 JPE-MARBUD S.C TJE/010/P Jędrzejów ul. Partyzantów 73 TRUCKER TSZ/009 Staszów ul. Kolejowa 82 AUTO ANDROS WG/001 Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 54 POL-ZBYT Sp. z o.o WG/002 Garwolin ul. Kościuszki 83 AUTO PLUS WG/004/P Garwolin Sulbiny ul. Wspólna 93 MOTO KOWALCZYK WG/011 Lipówki ul. Główna 52 TOPOZ WG/018/P Borowie ul. Garwolińska 39 JKEJAM SKP WG/020/P Żelechów ul. Długa 134 a AUTO SERWIS Zając WG/024/P Górzno Kolonia 128/6 Stacja Kontroli Pojazdów WG/025 Garwolin ul. Przemysłowa 47 AUTO PIELAK WG/030/P Górzno ul. Długa 21 AUTO SAMORAJ s.c WG/031 Żelechów AUTO SAMORAJ s.c WG/032/P Garwolin ul. Wyszyńskiego 5 AUTO DUKAT WGM/009 Milanówek ul. Królewska 78 JÓZWIK WL/002/P Legionowo ul. Wrocławska 28 KP POLSKA s.c Kanigowscy WL/010 Dębe 25C Mechanika Pojazdowa WLS/006 Łosice ul. Siedlecka 65 Stacja Kontroli Pojazdów WM/008/P Latowicz ul. Grundowa 22 Stacja Kontroli Pojazdów WM/025/P Sulejówek ul. Narutowicza 41 AUTO SERWIS WOT/003 Karczew ul. Ślusarska 16 AUTO KOWALCZYK SP.J WOT/009/P Józefów ul. Piłsudskiego 54 AUTO SERWIS WPI/015 Góra Kalwaria ul. Kalwaryjka 15 AUTOWIST WPI/019 Góra Kalwaria ul. Czerska 2 AUTO DUKAT WPR/010 Pruszków Al. Jerozolimskie 412 Bulkowski Reserch WPU/009/P Pułtusk Jeżewo2a SATAl II WR/010 Radom ul. 1905 roku 49 SEBEK WWL/037/P Ząbki ul. Szwoleżerów 138 Stacja Kontroli Pojazdów WX/036/P Laski ul. 3 Maja 47b AUTO AS WX/049/P Warszawa ul. Lasyków 5a ZTiSZE WX/053 Warszawa ul. Nieświeska 52 SGGW SKP WX/072/P Warszawa ul. Nowoursynowska 164 AUTO FUS GROUP WX/144/P Warszawa ul. Ostrobramska 73 KUTA MOTORS WX/145/P Warszawa ul. Łodygowa 27 MITCAR Sp.J. WX/157/P Warszawa ul. Sporna 1/3 VIGO-CAR WZ/029/P Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 236 PZM OZDG Sp. z o.o WZY/001 Żyrardów GIETRANS ZBI/004 Białogard ul. Kołobrzeska 58 MAZIMAKS ZBI/005 Karlino ul. Kołobrzeska 4 GIEMZA ZDR/011 Drawsko Pomorskie ul. Pocztowa 1 PROGRES SP. Z O.O ZGR/002 Chojna ul. Transportowa 1 AUTO-DIAGNOSTYKA ZGR/011 Banie ul. Sosnowa 8A TRANS-POL s.c ZGY/009/P Gryfice ul. Niekładzka 10a MECHANIZATOR ZK/008/P Koszalin ul. Władysława IV 137-139 Stacja Kontroli Pojazdów ZK/011/P Koszalin ul. Manowska 2 Stacja Kontroli Pojazdów ZK/016/P Koszalin ul. Żwycięstwa 275a Stacja Kontroli Pojazdów ZK/017 Koszalin ul. Gnieźnieńska 104 Car CENTER Sp. z o.o ZK/020/P Koszalin ul. Szczecińska 68A Stacja Kontroli Pojazdów ZKL/008/P Rymań ul. Nowa 4 TRANS-POL s.c ZLO/005/P Resko KODO AUTOSERWIS ZPL/011/P Dołuje Słoneczny Sad 11 MOJSIUK ZS/036 Szczecin ul. Pomorska 88 SP AUTO ZS/046/P Szczecin ul. Szeroka 63 READYCAR ZS/048/P Szczecin - Podjuchy ul. Granitowa 64 SPEED CAR SERVICE ZS/050/P Szczecin ul. Wszystkich Świętych 37 AUTOTEAM ZS/051/P Szczecin ul. Bronowicka 23 AUTO PLUS ZS/056/P Szczecin ul. Wernyhory 15 MECHANIZATOR ZSL/003 Darłowo Wiekowo 18 Stacja Kontroli Pojazdów ZWA/005/P Tuczno ul. Słoneczna 3 AUTOTECH BKL/003/P Kolno BODEX ZK/007 Koszalin PZM OZDG Sp. z o.o EPA/011 Pabianice SKR Stacja Kontroli Pojazdów POS/008 Sieroszewice ul. Ostrowska 110 POLCONTROL FZ/024/P Zielona Góra ul. Jana z Kolna 2a STB AUTO CTR/015/P Browina ul. Wyszyńskiego 1 Stacja Kontroli Pojazdów KOL/029 Klucze ul. Olkuska 66 OSKP TIM EPI/008 Rozprza ul. Polna 1K Serwis Specjalizacja WX/197 Warszawa ul. Lazurowa 5 AUTO MARTYNA LUB/035/P Niemce Stoczek Kolonia 19 PZM OZDG Sp. z o.o KR/048/P Kraków ul. Tomickiego 4 BG-MOT s.c KOL/023/P Brzozówka 19B SFERA SKP SBE/017/P Sławków ul. Obrońców Westerplatte 2g Stacja Kontroli Pojazdów PCT/015/P Wieleń ul. Międzyleska 4B KONKRET Mechanika Pojazdowa Sp.J BWM/008 Szepietowo ul. Kolejowa 3 GEORG & BARON p.J. OP/021/P Opole ul. Tysiąclecia 14B PROGRES CAR SERVICE GD/055/P Gdańsk ul. Matenblewska 91 AUTOTECH OP/029 Opole ul. Światowida 5-7 Andrzej Sobota SKP OPO/021 Luboszyce ul.Kasztanowa 2 OSKP ANDRYCHÓW KWA/010 Andrychów ul. Krakowska 152 OSKP ANDRYCHÓW SBI/019 Kobiernice ul. Żywiecka 3F OSKP ANDRYCHÓW KWA/022/P Wieprz ul. Beskidzka 198 TRANS GLASS Sp. z o.o PZL/013/P Jastrowie ul. Wolności 7 SOSCH SERVICE UNICAR ERA/005 Radomsko ul. Narutowicza 239 AUTO CANOX KCH/015 Trzebinia ul. Kosciuszki 59 AUTO CANOX KCH/009 Piła Kościeliska ul. Trzebińska 17 AUTO CANOX KCH/019 Jankowice ul. Kołłątaja 1 ANDPOL SP. Z O.O NOL/014/P Dywity ul. Spółdzielcza 2B AUTO SERWIS KLIMOWICZ EPI/007/P Gorzkowice ul. Przedborska 27B AUTOWIGRY BS/019/P Suwałki ul. Pułaskiego 123 AUTO SERWIS RT/001 Tarnobrzeg ul.Edukacji 51 AUTO SERWIS RT/014 Tarnobrzeg ul. Zakole 4A AUTOSERWIS DLE/005 Lisowice