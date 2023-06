W niedzielę 11 czerwca lubuscy policjanci, którzy patrolowali nieoznakowanym radiowozem trasę S3, zauważyli samochód osobowy poruszający się wyraźnie za szybko. Pomiar wykazał, że Jaguar XJ pędzi z prędkością 199 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. W związku z przekroczeniem dozwolonej szybkości o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę funkcjonariusze ruchu drogowego skierowali limuzynę do kontroli.

Jaguara prowadziła kobieta. 55-latka zmierzająca w stronę Szczecina za nierozważną jazdę została na miejscu ukarana. Policjanci zgodnie z obowiązującym taryfikatorem nałożyli na zmotoryzowaną mandat w wysokości 2500 złotych, a do jej indywidualnego konta dopisali 15 punktów karnych. Więcej artykułów na temat niebezpiecznych zachowań kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kierująca przesadziła z prędkością. Jaguarem pędziła prawie 200 km/h

Lekceważenie przepisów ruchu drogowego

Policjanci przypominają kierowcom, że podczas podróży należy kierować pojazdem z rozwagą, stosując się do podstawowych zasad bezpiecznej jazdy. Zbyt duża prędkość to nadal główna przyczyna wypadków drogowych, a do wykroczeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy dochodzi zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Lekceważenie przepisów ruchu drogowego oznacza m.in. wysokie kary, których łatwo można uniknąć. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami. Każdy kierowca, który nie stosuje się do ograniczeń prędkości, musi liczyć się z karą finansową i punktami karnymi. Aby stracić prawo jazdy, wystarczy popełnić dwa wysoko punktowane wykroczenia w ruchu drogowym i przekroczyć dopuszczalną przepisami pulę 24 punktów karnych.