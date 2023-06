Mandaty za jazdę na hulajnodze. Mogą być znacznie wyższe niż wartość hulajnogi

Jak sprawnie i szybko przemieszczać się po zatłoczonych kurortach i miastach? W letnie ciepłe dni, wiele osób wybiera elektryczne hulajnogi, które można wynająć za grosze już w większości miast, przejechać kilkaset metrów i zostawić na chodniku. Wystarczy do tego ściągnąć aplikację na smartfona, podpiąć do niej kartę płatniczą i hulaj dusza, piekła nie ma.

No nie koniecznie. Od zeszłego roku wolna amerykanka w kwestii użytkowania hulajnóg elektrycznych skończyła się, a lista mandatów za przekroczenie przepisów jest długa i dość sroga. Święta Bożego Ciała i długi weekend to idealne moment, żeby przypomnieć, jakie zasady obowiązują użytkowników elektrycznych hulajnóg i co grozi za ich nieprzestrzeganie.

Kto może jeździć na elektrycznej hulajnodze?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane są te same uprawnienia, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby, które ukończyły 18 lat, nie muszą posiadać żadnych uprawnień.

Mandat za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnień wynosi 200 zł. Należy jednak pamiętać, że policja może go wystawić jedynie osobom, które ukończył 17 rok życia. W przypadku młodszych osób możliwe jest postępowanie sądowe, w wyniku którego, karą może być grzywna w wysokości już... 1500 zł.

Elektryczna hulajnoga - gdzie można jeździć

Zgodnie z przepisami, hulajnogą elektryczną można poruszać się po ścieżce dla rowerów, jeżeli ta jest wyznaczona dla danego kierunku ruchu. W przypadku braku ścieżki, dozwolone jest korzystanie z jezdni, pod warunkiem że dopuszczona na niej prędkość jest nie większa niż 30 km/h. W innym przypadku, zobowiązani jesteśmy do poruszania się chodnikiem. Tu jednak obowiązują na dwie zasady, których musimy się trzymać. Po pierwsze - prędkość zbliżona do prędkości pieszych, po drugie - piesi mają zawsze pierwszeństwo. A o to kary, jakie przewiduje taryfikator mandatów:

Naruszenie przepisów dotyczących korzystania z chodnika - 200 zł

Zbyt szybka jazda po chodniku, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, utrudniania im ruchu - 300 zł

Niekorzystanie z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona- 100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:

1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – 300 zł

2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 300 zł

3) nieutrudnienia ruchu pieszemu – 300 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 50−500 zł

Hulajnoga elektryczna - jak szybko można jechać

Elektryczna hulajnoga na drodze dla rowerów może jechać maksymalnie 20 km/h, a e-hulajnogi wprowadzone do sprzedaży w 2022 r. muszą mieć ograniczoną prędkość maksymalną do tej określonej przepisami. W przypadku przekroczenia tej prędkości obowiązuje standardowy taryfikator. W przypadku jazdy po chodniku prędkość musi być zbliżona do prędkości pieszych, czyli ok. 4-6 km/h. Za jej przekroczenie mandat zawsze wyniesie 300 zł.

Hulajnoga elektryczna – alkohol i kary

Jazda po alkoholu jest surowo karana, niezależnie o jakim środku transportu mówimy. Użytkownicy hulajnóg traktowani są dokładnie tak jak rowerzyści. Nie grozi utrata prawa, ale kara finansowa jest dotkliwa, a oczywiście w niektórych sytuacjach konsekwencje mogą być poważniejsze.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) przewidziany jest mandat w wysokości 2500 zł.

Poruszanie się po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) grozi mandatem w wysokości 1000 zł.

Za jazdę w stanie nietrzeźwym na rowerze grozi teraz nawet 2500 zł mandatu.

Hulajnoga elektryczna - parkowanie, mandat

Za nieprawidłowe parkowanie hulajnogi elektrycznej można dostać 100 złotych mandatu. Jeżeli to możliwe, trzeba zaparkować hulajnogę w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli takiego nie ma w pobliżu, można zatrzymać ją na chodniku, jak najdalej od jezdni, równolegle do jej krawędzi. Należy także zostawić 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych.

Dwie osoby na hulajnodze elektrycznej - mandat

Jazda w dwie osoby na elektrycznej hulajnodze jest nie tylko niebezpieczne, ale też karalne. Polskie przepisy mówią, że hulajnoga to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Mandat za to przewinienie wynosi 300 zł.

Hulajnogi elektryczne - inne mandaty

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy - 50 zł.

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 zł.

I na koniec zła wiadomość, sprowokowanie niebezpiecznej sytuacji podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej nie zawsze musi skończyć się mandatem. W sytuacjach wyjątkowych policjant zawsze może skierować sprawę do sądu, a w tym przypadku kara może sięgnąć nawet 30 tys. złotych.