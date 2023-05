To nowy rekord dla auta elektrycznego. Jest jeden haczyk

Korzystanie z elektryków wiąże się z jednym bardzo istotnym problemem - przez ograniczony zasięg i konieczność ładowania jazda w długich trasach jest niezwykle czasochłonna i uciążliwa. Zwłaszcza w Polsce sytuacji nie poprawia, delikatnie ujmując, kiepsko rozwinięta infrastruktura i niedostateczna liczba szybkich ładowarek. Remedium na to ma być rozwiązanie zaprojektowane przez izraelski start-up Electreon. Skuteczność systemu zademonstrowano w bardzo dobitny sposób. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Rekordowy 100-godzinny przejazd elektrykiem

W ciągu 100-godzinnego testu przeprowadzonego na ulicach Tel Awiwu elektryk pokonał dystans 1942,56 km (1207 mil), zatrzymując się jedynie podczas zamiany kierowców (w eksperymencie wzięło udział 55 osób). Łącznie zużyto 241 kWh energii.

Udało się to dzięki zaprojektowanemu przez firmę systemowi indukcyjnego ładowania. Jak tłumaczy skrótowo redakcja portalu Times of Israel, ułożone pod asfaltem miedziane cewki przesyłają energię elektryczną wprost do wbudowanego pod podwoziem pojazdu odbiornika. Ten z kolei przesyła ją jednocześnie do silnika oraz akumulatora. System ma skutecznie rozwiać wszelkie obawy kierowców związane z ograniczoną żywotnością baterii jak i małym zasięgiem.

Zamontowany w Tel Awiwie system ma służyć przede wszystkim ładowaniu autobusów komunikacji miejskiej, które dostarcza lokalny producent Dan Bus Company. Co ciekawe start-up z siedzibą w Bet Jannaj (północny Izrael) podpisał już umowy na montaż rozwiązania z wieloma europejskimi państwami m.in. Szwecją, Francją czy Belgią. W grudniu poinformowano, że nowa technologia zawita także do Niemiec, gdzie podobnie jak w Izraelu, będzie służyła głównie do ładowania publicznych autobusów. Wartość umowy wynosi 3,2 mln euro.