Prawo jazdy kat. B pozwoli jeździć czołgiem. I to w kraju niedaleko od nas

Ciekawe informacje pochodzą z telewizji ERR. Estońskie Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby kierowcy z kategorii B mogli jeździć czołgami. Aktualnie przepisy w nadbałtyckim kraju pozwalają prowadzić pojazdy LMT (Light Medium Tactic) z wyższymi kategoriami prawa jazdy. Pomysł ma być podyktowany sporymi oszczędnościami i skróceniem czasu, jaki potrzebowaliby młodzi kierowcy do prowadzenia czołgu. Przedstawiciele ministerstwa podkreślają, że takie pojazdy jeżdżą wolno (do 50 km/h), a ryzyko wypadku jest bardzo niskie. Oczywiście nowe przepisy nie są dla każdego.

Prawo jazdy kat. B na czołg. Są warunki

Nowy przepis nie będzie dotyczył wszystkich kierowców, a po estońskich ulicach nie zaczną nagle jeździć czołgi prowadzone przez kierowców amatorów. Taka informacja nie powinno nikogo dziwić. Nowe prawo dot. prawa jazdy kategorii B ma być uchwalone z myślą o członkach estońskich sił zbrojnych. Co więcej, samo prawko nie pozwoli od razu jeździć czołgiem. Młody kierowca będzie musiał przejść odpowiednie szkolenie. Niestety, musimy was rozczarować. Estonia nie stanie się rajem dla fanów militariów.

ERR podaje, że nowe przepisy przełożą się na konkretne oszczędności. W kieszeni EDF Scout Battalion zostanie 50 tysięcy euro, a młodzi kierowcy jednostki będą mogli wsiąść "za kierownicę" sześć miesięcy wcześniej.

Prawo jazdy kat. B w Polsce - czym można jeździć?

Prawo jazdy kategorii B kojarzy się z samochodami osobowymi, ale uprawnienia są znacznie szersze. Przy klasycznych samochodach trzeba pamiętać przede wszystkim o limicie DMC. W przypadku zwykłego napędu wynosi on do 3,5 tony, a przy napędach alternatywnych - do 4,25 tony. To oznacza, że bez problemu kierowca z prawkiem kat. B może jeździć największymi osobówkami, naszymi pikapami, wieloma kamperami oraz małymi dostawczakami oraz busami (tu jest jeszcze limit miejsc w aucie).

Może na polskiej liście czołgów nie znajdziemy, ale jeszcze kilka ciekawych pojazdów. Teraz, kiedy zrobiło się ciepło warto pomyśleć o rozpoczęciu motocyklowej przygody od motocykli 125 cm3, które w większości łapią się na kat. B. Ze zwykłym prawkiem można jeszcze jeździć trójkołowcami, quadami, a nawet ciągnikiem rolniczym. Nie możemy jedynie holować ciężkich przyczep oraz maszyn rolniczych wyposażonych we własne koła.