Rozbite Ferrari w Piotrkowie Trybunalskim. Winny pijany kierowca Mazdy

Do groźnego wypadku doszło w zeszłą niedzielę, 21 maja na ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca Mazdy jadąc od strony ul. Wolborskiej i skręcając w lewo na wysokości ul. Piotra Skargi, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu od strony ul. Sulejowskiej Ferrari. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Kierowca Mazdy był nietrzeźwy

Jak przekazała redakcji portalu epiotrkow.pl asp. sztab. Izabela Gajewska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie, kierujący Mazdą był pijany. Badanie na zawartość alkoholu we krwi wykazało obecność 0,33 miligrama na litr, co daje wynik ok. 0,7 promila. Kierowca Ferrari był trzeźwy. Oboje zostali przetransportowani do szpitala.

Zależnie od obrażeń, jakie odniósł prowadzący Ferrari, kierowcy Mazdy grozi surowa kara. Zgodnie z art. 178. kodeksu karnego - "Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 par. 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Co więcej, gdy sprawca był nietrzeźwy, sąd zwiększa wysokość kary o połowę (w myśl art. 178. k.k.). Dodatkowo sąd może ukarać sprawcę wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów, a także zasądzić wpłacenie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej na kwotę do 60 tys. zł.

Rozbite Ferrari

Rozbite Ferrari to egzemplarz modelu Portofino, które napędza silnik V8 o pojemności 3,9 l. Rozwija on moc 620 KM oraz 760 Nm momentu obrotowego, co pozwala na sprint do setki w 3,5 s. Prędkość maksymalna to 320 km/h.